Atlanta Hawks, State Farm Arena’da konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 100-82’lik skorla geçerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

John Collins, 22 sayı ve 12 ribauntluk "double-double" performansıyla Hawks’ın galibiyetinde başrolü oynadı. Danilo Gallinari 20 sayı, Nathan Knight 16 sayı ve 9 ribaunt, Trae Young 14 sayı ve 6 asist, Kevin Huerter ve Bogdan Bogdanovic ise 12’şer sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 24. kez kaybeden Cavaliers’ın en skorer oyuncusu, 15 sayıyla Collin Sexton oldu. Darius Garland 11 sayı ve 7 asist, oyuna sonradan girerek 26 dakika süre alan Cedi Osman 10 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, birer top çalma ve blokluk performans gösterdi.





Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 128-122

Golden State Warriors-Utah Jazz: 131-119

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 134-99

Orlando Magic-Miami Heat: 97-102

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 100-82

Houston Rockets-Boston Celtics: 107-134

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 114-112

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 118-95

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 135-115