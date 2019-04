Castrol Ford Team Türkiye, Ege Rallisi ile 2019 sezonunu açıyor

Euphoria Aegean Resort & Spa'nın ralli merkezi, Seferihisar Pazar Yeri alanının servis alanı olarak kullanılacağı Obel Civata Ege Rallisi, Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Şampiyonası olmak üzere 3 şampiyonaya ev sahipliği yapacak.

Castrol Ford Team Türkiye Ege Rallisi’nde 10 ekip ile yarışacak!

Sezon genelinde olduğu gibi bir kez daha büyük bir heyecana sahne olacak olan asfalt zemine sahip Ege Rallisi’nde; Castrol Ford Team Türkiye pilotları, Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker Fiesta R2T, R2 ve ST araçlarla mücadele edecek. Historic Ralli Şampiyonası’nda ise Escort MK2 ile yarışacak.

2019 sezonunda markalar şampiyonluğu hedefi ile yola çıkan Castrol Ford Team Türkiye takımında bir sezonluk aranın ardından Türkiye Ralli Şampiyonası’na dönüş yapan Murat Bostancı & Onur Vatansever ikilisi 300 beygirin üstünde güç sunan 1.6 litre ödüllü EcoBooost benzinli motor teknolojisine sahip 4 çeker Fiesta R5 ile ‘2019 pilotlar & co-pilotlar şampiyonluğu’ kovalayacak.

Geçtiğimiz sene Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2 çeker Fiesta R2T ile Junior WRC kategorisinde 6’ıncı olan Buğra Banaz & Burak Erdener ikilisi de Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında 2019 sezonu ile birlikte Fiesta R5 ile yarışmaya başlayacak ve markalar şampiyonluğu yolunda sezon boyunca takıma katkı yapacak.

Geleceğin Pilotları – “Drive to the Future”

2019 yılı ile birlikte geleceğin ralli pilotlarını motorsporları dünyasına kazandırma misyonunu sürdüren Castrol Ford Team Türkiye’de “Drive to the Future“ çatısı altında genç pilotlar Emre Hasbay ve Mert Kaya Türkiye Ralli Şampiyonası’nda dönüşümlü olarak mücadele etmeye devam edecek. Sezonun ilk yarışı olan Ege Rallisi’nde “Drive to the Future“ logolu 1.0L EcoBoost motora sahip 2 çeker Fiesta R2T’nin direksiyonunda Emre Hasbay yer alırken yan koltuğunda ise Emir Şahin olacak.

Fiesta Rally Cup 2019’da da tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi ile birlikte yapılan ve 2 çeker araçların yarıştığı Fiesta Rally Cup organizasyonu da 2019’da yoğun bir çekişmeye sahne olacak. Toplam 7 ekibin start alacağı sezonun ilk organizasyonunda geçtiğimiz yılın 2 çeker ve Fiesta Rally Cup şampiyonu Ümitcan Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisi yanında, Kaan Karamanoğlu – Nehir Yılmaz ile Üstün Üstünkaya - Gürkal Menderes ikilisi Fiesta R2T ile mücade edecek. Uğur Çelikyay – Yusuf Çelik ikilisi ise Fiesta R2, Özcan Söke – Barkın Şahin ve Levent Şapçılar – Deniş Gümüş ikilisi de Fiesta ST ile mücade edecek.

Yine Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında yarışacak olan Kemal Gamgam – Orkun Demir ikilisi ise Ford Escort MK2 ile Türkiye Historic Ralli Şampiyonası’nda mücade edecekler.

Serdar Bostancı: “2019 sezonunda sportif stratejimizi 3 ana başlıkta topladık”

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, 2019 sezonuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl 12’nci kez elde ettiğimiz Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar Şampiyonluğu sonrasında, 10 ekiple katıldığımız Ege Rallisi ile 2019 ralli sezonunu açıyoruz. Ford ve Castrol başta olmak üzere tüm sponsorlarımızın değerli destekleri ile 2019’da Türkiye Ralli Şampiyonası’nda markalar, pilotlar & co-pilotlar, genç pilotlar, 2 çeker ve Türkiye Historic Ralli şampiyonluğunu hedefliyoruz. Bunun yanında amatör ralli tutkunlarına Ford markası altında yarışma imkanı sunduğumuz Fiesta Rally Cup organizasyounumuzu da üst üste 3’üncü kez organize etmenin gururunu yaşıyoruz. Takımımızın en önemli misyonlarından biri olan ve geleceğin ralli pilotlarını Türk motorsporları dünyasına kazandırma geleneğimizin bir parçası olarak bu yıl devreye aldığımız “Drive to the Future” organizasyonumuz bizim için çok değerli. Yeni sezonun bu ilk yarışı öncesi katılan tüm ekiplere başarılar diliyorum.”