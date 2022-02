Konami Digital Entertainment B.V. bugün Castlevania: Grimoire of Souls'un aralık ayındaki Kış güncellemesinin ardından yeni bir güncelleme aldığını duyurdu. Sevgililer Günü güncellemesi, Apple'ın 200'den fazla Premium oyuna sınırsız erişim sunan popüler oyun abonelik hizmeti Apple Arcade aracılığıyla ücretsiz olarak geliyor.

Yedinci Kitap, serideki en yeni Grimoire ve oyuncuları, Alucard'ın daha önce Drakula'yı yendiği Symphony of the Night dünyasına geri götürüyor.

Yıl 1797, Dracula'nın Şatosu. Alucard'ın kaderiyle iç içe geçmiş topraklarda, hikaye beklenmedik gelişmelere gebe!

Büyü kitabının sayfalarından garip bir güç yayılmakta. Kitapta 1797'nin şok edici olayları kaleme alınmış: Alucard öz babası Drakula'yı öldürecek! Alucard ve arkadaşları, Hermina'nın büyü kitabının içinde olduğunu tahmin ediyor ve onu yenmek için bir plan yapıyorlar. Charlotte, Demon King'in dirilebileceği sonucuna varırken, Hermina gözlerden ırak, gizlilik içinde ilerlemeye devam ediyor. Kader her şeyi mehtaplı bir tahtın etrafında bir araya getirirken, Alucard ve diğerleri gerçeği arayışlarının onları her şeyi tüketen bir tehlikeyle karşı karşıya getirdiğinin farkına varacak...

Sevgililer Günü güncellemesi ayrıca 11 Şubat 2022 – 12 Mart 2022 tarihleri arasında yeni bir özel Sevgililer Günü giriş bonusuyla geliyor. Kampanya döneminde oyuna giren oyuncular toplamda 14 ek ödül alabilecekler; bu süre zarfında oyuna 14 kez giriş yapanlar tüm ödülleri toplayabilecekler. Ayırca çok özel Sevgililer Günü kostümleri de oyunda yerlerini aldılar.

Apple Arcade, kullanıcılara bir aylık ücretsiz deneme fırsatı sunmakta. Servis yine bir aylık ücretsiz deneme fırsatı ile Apple One'ın Bireysel, Aile ve Premier aylık planlarının bir parçası*

*Apple One ücretsiz denemesi, yalnızca şu anda ücretsiz deneme veya abonelik yoluyla kullanılmayan hizmetleri içerir. Plan, deneme süresinden sonra iptal edilene kadar otomatik olarak yenilenir. Kısıtlamalar ve diğer şartlar geçerlidir.

Castlevania: Grimoire of Souls Hakkında

Castlevania hayranlarının bildiği ve sevdiği klasik 2D aksiyona sahip Grimoire of Souls, oyunculara Castlevania'nın her biri kendine özgü yeteneklere sahip beş karakteri aracılığıyla 60 farklı seviye sunuyor. Oyuncular, Castlevania: Symphony of the Night’ın meşhur Alucard’ı, orijinal Castlevania'nın ünlü kahramanı Simon Belmont, Castlevania: Rondo of Blood’dan Maria Renard, Castlevania: Portrait of Ruin'den Charlotte Aulin veya Castlevania: Order of Ecclesia'dan Shanoa olarak oynayabilirler.