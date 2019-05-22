Caster Semenya kararını verdi! İşte yeni kategorisi...

Güney Afrikalı dünya ve olimpiyat şampiyonu atlet Caster Semenya, gelecek ay Prefontaine Classic’te 3 bin metre kategorisinde yarışacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik yapılan kural değişikliğini Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) onaylamasının ardından Caster Semenya’nın yarışacağı kategori belli oldu.

Yeni kurallar gereği, iki olimpiyat (2012 Londra, 2016 Rio) ve üç dünya (2009 Berlin, 2011 Daegu, 2017 Londra) şampiyonluğu elde ettiği 800 metre kategorisinde hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde yarışabilecek Semenya, ilaç kullanmasını gerektirmeyen 3 bin metre kategorisine katılma kararı aldı. 28 yaşındaki atlet, 30 Haziran’da ABD’de düzenlenecek Prefontaine Classic’te piste çıkacak.

Güney Afrikalı atletin, Katar’ın başkenti Doha’da eylül ayında düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda hangi kategoride yarışacağı ise henüz bilinmiyor.

IAAF, geçen yıl yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporcuların 400 ile 1600 metre arası yarışlara ancak hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde izin verileceğini duyurmuştu. CAS, Caster Semenya’nın testosteron hormonu sınırlamasının kaldırılması için yaptığı başvuruyu ise ay başında reddetmişti.

AA