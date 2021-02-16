Yeşil sahalarda gösterdiği başarılar ve güçlü performansı ile Lincoln sporseverlerin unutamadığı bir isim. Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lincoln, nereli, kaç yaşında? Hangi mevkide oynadı? Hangi takımlarda oynadı? Soruları ile futbol taraftarları ve profesyonelleri tarafından yakından tanımak istenen yıldız bir futbolcu. Dünyaca bilinen spor kulüplerinde top koşturan başarılı oyuncu, olgun yaşına rağmen yükselen bir grafik çiziyor.

Cassio Lincoln kimdir, nereli?

Lincoln'ün tam adı Lincoln Cassio de Souza Soares'dir. Ünlü futbol oyuncusunun nereli olduğu futbol fanları tarafından en fazla merak edilen ve araştırılan hususların başında geliyor. Futbol dünyasının başarılı isimlerinden Lincoln, Brezilyalı. Brezilya'nın Sao Bras do Suaçui şehrinde dünyaya gelmiştir. Brezilya milli takımında ve ülkemizin dev süper lig takımlarında forma giyen oyuncu, orta sahaya hakim futbolu ile kısa sürede dikkatleri üzerinde çekmeyi başarmış, transfer sezonlarında gündeme gelen ve hakkında konuşulan futbol yıldızlarından biri haline gelmiştir.

Cassio Lincoln kaç yaşında?

Lincoln Cassio de Souza Soares 22 Ocak 1979 tarihinde doğmuştur. 2020 yılı itibari ile 41 yaşını dolduran profesyonel oyuncu, bu yaşa kadar oynadığı önemli kulüplerde ve çıktığı maçlarda değerli tecrübeler kazanmış olup bu tecrübelerini sahaya en iyi şekilde yansıtmaya çalışmıştır. Yetenekli futbolcu, daha dokuz yaşında iken Atletico Mineiro tarafından keşfedilmiş bir yıldızdır. Lincoln profesyonelliğe adım attığı 1997 yılından 2001 yılına kadar bu kulübün formasını giyerek başarısı için ter dökmüştür.

2001 yılında Bundesliga ekiplerinden Kaiserslautern’e transfer oldu. İlk sezonunda üstün bir performans sergileyen Lincoln, 2001-2002 sezonunda Bundesliga'da oynadığı yirmi bir maçta sekiz gol kaydetmiştir. 2001-2004 yıllarında Kaiserslautern'de forma giyen Lincoln, bu forma ile çıktığı 53 maçta 22 gol kaydetmiştir. 2004 yılında kariyerindeki en önemli çıkışı yakaladığı Shalke 04 takımına transfer olmuştur. 2004-2005 sezonunda Schalke'nin DFL-Ligapokal'a ulaşmasında çok büyük bir rol üstlenmiştir.

Budesliga'da aynı sezon çıktığı yirmi sekiz maçta, 12 gol atan Lincoln, Schalke'yi Bundesliga ikinciliğine ve DFB-Pokal finaline taşıyan isim olarak tarihe geçmiştir. Başarıları bununla sınırlı kalmamış 2006 sezonunda Alman futbolunun en iyi oyuncusu seçilmiştir. Bu başarıları ile ünlü oyuncu değerini 26 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis ücretine çıkararak zirvedeki isimler arasına katılmıştır. 2004-2007 yılları arasında Schalke 04 forması ile çıktığı 83 maçta 40 gol atmıştır. Lincoln, Bundelisga'daki son sezonunda 23 karşılaşmada 3 gol ve 13 asist kaydetmiştir. Lincoln, Süper Lig takımlarından sarı-kırmızlı ekip Galatasaray'da forma giymiştir.

Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

Lincoln, Haziran 2007 yılında Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a transfer olmuştur. Dünyaca ünlü isim yıldızlaştığı Schalke 04 takımından Galatasaray'a gelmiştir. Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmesi ise Temmuz 2009 yılından tek taraflı olarak sarı-kırmızılı efsanevi ekip tarafından feshedilmiştir.

Futbol Kariyerinde İz Bırakan Başarıları

Lincoln, futbol kariyeri boyunca akıllarda kalan ve futbol tarihinde iz bırakan çeşitli başarılara imza atmıştır. Ünlü yıldızın bu başarıları şöyle sıralanabilir:

- Bundesliga Altın Top Ödülü

- 2005 Almanya Federasyon Kupası Şampiyonluğu (Schalke 04)

- 2005 DFL-Ligapokal Şampiyonluğu (Schalke 04)

- La Liga yılın en teknik 3 futbolcusundan biri (Kasım 2004)

- 2006 yılında Almanya'da Kicker dergisi tarafından Almanya'da en iyi 5 futbolcu arasına girmiştir.

- Almanya'da yapılan araştırmada Bundesliga'da son 20 yılda oynamış en iyi 10 futbolcu arasında gösterilmiştir.

- 2008 Turkcell Süper Lig Şampiyonluğu Galatasaray

- 2008 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu Galatasaray

Lincoln, Süper Lig'in efsane takımlarından Galatasaray'a gelişi ve gidişi olay olan ünlü bir futbolcu olarak şimdilerde ne yaptığı futbol severler tarafından merak edilen bir oyuncu. Belirtmek gerekir ki Lincoln futbol hayatına Brezilya'da devam ettiği belirtilmektedir.

Cassio Lincoln futbolu ne zaman bıraktı?

Galatasaray'ın 2009 Temmuz ayında yeni sezon hazırlıklarına katılmayan Lincoln'ün sözleşmesi sarı kırmızılı kulüp tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. 2010 Şubatında Palmerias'a 2 milyon 100 bin Euro karşılığında transfer olan ünlü futbolcu, 2011-2012 sezonunda Avai takımına kiralandı. 1 Ocak 2012'de Alex de Souza'nın kaptanlığı yaptığı takımlardan Coritiba'ya geçti. 2013-2014 sezonunda Brezilya ekibi Bahia'da kiralık olarak futbol kariyerine devam eden Lincoln, 1 Ocak 2015 tarihinden sonra profesyonel olarak futbolcu kariyerine son vermiştir.