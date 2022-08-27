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Casemiro: Umarım Cristiano Ronaldo bizimle kalır!

Manchester United'ın yeni yıldızı Casemiro, Real Madrid'den de takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkında konuştu. Brezilyalı orta saha, CR7 için, "Umarım bizimle kalır" dedi.

27 Ağustos 2022, Cumartesi 07:17 Son Güncelleme:
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Casemiro: Umarım Cristiano Ronaldo bizimle kalır!

İspanyol devi Real Madrid'den, İngiliz ekibi ManchesterUnited'a transfer edilenCasemiro, takımın yıldızıCristiano Ronaldo hakkında konuştu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, geleceği merak konusu olan Portekizli'nin son durumunu değerlendirdi.

Tecrübeli futbolcu," Tüm zamanların en iyi oyuncularından birinden bahsediyoruz. Ona çok saygı duyduğumu biliyor. Umarım bizimle kalır çünkü harika biri" yorumunu yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, Ronaldo'nun kendisine çok yardımcı olduğunu söylerken, "Dilimiz nedeniyle birbirimize yaklaştık. Buradaki ilk günümden beri bana her konuda yardımcı oldu. Bana çok yardımcı oluyor.Umarım gerçekten bizimle kalır" dedi.

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