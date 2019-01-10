Çarpışma 7 bölüm ne zaman? Çarpışma bu akşam var mı?

Çarpışma 7. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarpışma dizisi normalde her hafta Perşembe günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü 10 Ocak SHOW TV yayın akışına göre bu akşam yayınlanmayacak. İşte Çarpışma'nın yeni bölümüne dair detaylar...

ÇARPIŞMA 7. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK? ÇARPIŞMA NEDEN YOK?

Çarpışma'nın bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Çarpışma'nın yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı. Çarpışma'nın bu akşam yayınlanmayan 7. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Çarpışma 7. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak





ÇARPIŞMA 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çarpışma'nın 6. Bölümünde; planını Zeynep’e ve Galip’e de anlatır. Bu öylesine bıçak sırtı bir oyundur ki, birinin yapacağı en küçük bir hata, herkese her şeyini kaybettirebilecek risktedir. Diğer yanda Veli de boş durmaz. Zeynep ve Galip’le temas kurar. Yakup’un başına silah dayadığı Cemre ölümle burun burunadır. Kerem bir fırsatını bulup, Yakup’un üzerine atılır. Kerem, Cemre, Merve ve Yakup’un arasında silah patlar ve ortalık kana bulanır.





Zeynep, Galip’e çok öfkelidir. Yıllardır içinde biriktirdiği nefreti onun yüzüne haykırırken, geçmişle ilgili itiraflarda da bulunur. Adalı’nın istemeden kulak misafiri olduğu bu itiraflar, inceden yüreğini sızlatır. Ve artık hesaplaşma zamanı gelmiş, Adalı harekete geçmiştir. Aynı anlarda, Adalı ile Veli’yi kard