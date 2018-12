Çarpışma 6. bölüm fragmanı (ÇARPIŞMA 6. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çarpışma 5. bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Çarpışma 6. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Çarpışma 6. bölüm ilk sahne yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak...

Çarpışma Dizisi Konusu

Kadir Adalı (Kıvanç Tatlıtuğ) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi’nde görevli bir baş komiserdir. Ailesiyle mutlu bir hayat sürerken karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybeder. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymakta ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır… Kadir, Zeynep (Elçin Sangu), Cemre (Melisa Aslı Pamuk) ve Kerem (Alperen Duymaz)… Kadir’in, ‘Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi!’ dediği bu kaza, onların hayatlarını da birbirlerine bağlayacaktır.

Çarpışma dizisinin konusu belli oldu. Çarpışma dizisinde dört aracın çarpışmasıyla başlayan etkileyici bir hikayesi ekranlara gelecek. Çarpışma dizisinde travma yaşayan bir komiser olan Mahir’in hayat hikayesi anlatılacak. Çarpışma dizisinin senaryosunu Ali Aydın kaleme alacak. Bilindiği üzere Ali Aydın son olarak İstanbul’lu Gelin dizisinde senarist olarak görev yapmıştı. Çarpışma dizisinin yönetmenliği için ise Uluç Bayraktar üstlenecek. Çarpışma dizisi bir polis dizisi olacak ve Kıvanç Tatlıtuğ bir polis olarak karşımıza çıkacak.

Çarpışma Dizisi Oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ (Çarpışma Dizisi Kadir Adalı)

1983 Adana doğumlu olan Kıvanç Tatlıtuğ 35 yaşındadır. Kıvanç Tatlıtuğ önce model olarak ekranlarda yer alsa da sonradan dizi ve sinema oyuncusu olarak çok büyük bir başarı yakalamış ve dünya yıldızı olmayı başarmıştır. Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Başar Dizer ile evlenmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey de derece kazanınca dünyada ülkemizi temsil etmiştir. İlk olarak Gümüş dizisinde oyunculuk deneyimi yaşamış ve beğenilerek Menekşe ile Halil dizisinde başrol teklifi götürülmüştür.

Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl ünlendiği dizi ise Aşk-ı Memnu dizisine hayat verdiği Behlül karakteri olmuştur. Sonrasında Kuzey Güney dizisinde Kuzey karakterine hayat vermiş ve başarısını katlamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura ve Cesur ve Güzel dizilerinde başrol olarak karşımıza çıkmıştır.

Mahir karakteri başarılı bir polis komiseridir. Mahir ailesiyle ilgili yaşadığı büyük travma sonrasında adeta dünyadan vazgeçer ve psikolojik sıkıntılar yaşar.

Alperen Duymaz (Çarpışma Kerem)

1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen Alperen Duymaz 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Cesur karakterine hayat verdi. Cesur karakterinde ki başarılı oyunculuğu sonrasında Bodrum Masalı dizisinde Ateș karakteri ile yıldız olmayı başarmış ve ülkeye ismini duyurmuştur. Çukur dizisine ise sonradan Komiser Emrah karakterleri ile dahil olmuştur ve dizi de bir polisi aşağılaması ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Direniş Karatay filminde rol aldı.

Alperen Duymaz ise hapisten yeni çıkan Kerem adındaki bir hırsıza hayat verecek.

Elçin Sangu (Çarpışma Zeynep)

Elçin Sangu tartışmasız son dönemlerin en güzel başrol oyuncularından biridir. İzmir doğumlu olan Elçin Sangu Mersin Üniversitesi opera bölümü mezunudur. Elçin Sangu’nun ümlü olması mankenlik yaptığı dönemlerde bazı markaların reklamlarında yer alması ile olmuştur. Bir anda en çok aranan isimlerden biri olan Elçin Sangu yapımcılarında dikkatini çekmiştir. Daha sonra oyunculuğa merak salan Elçin Sangu tiyatro oyunlarında yer aldı ve yeteneğini ispat etti. Elçin Sangu’nun kariyerine en çok katkı sağlayan ve en çok tanınmasına yardım eden proje ise Kiralık Aşk dizisi olmuştur. Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteri ile sadece Türkiye’de değil dünyada üne sahip olmuştur. Belki de tek projede bu kadar ünlü olan başka bir oyuncu olmamıştır. Elçin Sangu ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinnde sonra Kurt Seyit ve Şura ve Sevdam Alabora dizilerinde küçük rollerde yer almıştır. Şuanda Türkiye’nin en çok kazanan kadınlarından biridir. Hem Boyner hemde Elidor markasının reklam yüzüdür.

Zeynep; Galip’in karısı, Leyla’nın da annesidir. Zeynep başarılı bir bankacıdır; ancak problemli bir evliliği olan Zeynep yeni bir hayat kurmak isterken babası Galip yüzünden Zeynep’in kızı Leyla kaçırılır. Zeynep’te kızı Leyla’yı kurtarmak için harekete geçer.

Melisa Aslı Pamuk (Çarpışma Cemre)

14 Nisan 1991 de Hollanda’da doğan Melisa Aslı Pamuk 27 yaşındadadır. 58 kg olab ve 1.76 cm boyunda olan güzel oyuncumuz Cem Tatlıtuğ menajerliğin oyuncusudur. Melisa Aslı Pamuk 2011 Miss Turkey yarışması birincisidir. Son olarak “Kara Sevda” dizisinde hayat verdiği Asu Kozcuoğlu karkateri ile büyük beğeni toplamıştır. 2014-2015 sezonunda Ulan İstanbul dizisinde Zeynep karakterine hayat vermiştir. Kurt Seyit ve Şura dizisinde Ayşe karakteri ile ve Yer Gök Aşk Sevda karakter ile başrol deneyimi yaşamıştır.

Zeynep’in avukatı Cemre karakterine Melisa Aslı Pamuk hayat verecek.

Sevtap Özaltun(Çarpışma Aslı)

Sevtap Özaltun 12 Eylül 1984’de dünyaya gelmiştir ve 34 yaşının içindedir. 34 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile 18 yaşında ki kızlara inat daha da güzelleşmektedir. Sevtap Özaltun aslen Artvin doğumludur. Sevtap Özaltun Haliç Üniversitesi Konservatuvar mezunudur.Sevtap Özaltun Yapıkredi ve Turkcell reklamları ile ünlenmiştir. İlk olarak Fatma Gül’ün Suçu Ne dizisi ile ekranlarda yer almıştır. Ulan İstanbul’da hayat verdiği Derya karakteri ile çok tanınmıştır. son olarak Sevda Kuşun Kanadında dizisinde yer aldı.

Mahir’in eşi Aslı olarak karşımıza çıkacak. Mahir’in psikolojisinin bozulmasında Eşi Aslı’nın da rolü vardır.

İsmail Demirci (Çarpışma Galip)

13 Kasım 1984’de Ankara da doğan İsmail Demirci 34 yaşındadır ve Bensu Soral ile ilişkisi ile gündemden düşmmektedir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro mezunu olan İsmail Demirci Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Erkan karakteri ile sevilmiştir. Son olarak Reaksiyon dizisinde Tekin ve Serçe Sarayında Ramazan karakteri ile tanınmıştır. Son dizisi Fabrika kızı ise tutmamıştır.

Hakan Kurtaş(Çarpışma Demir)

Hakan Kurtaş Dolunay dizisinde hayat verdiği Deniz karakteri ile tanınmıştır. Hakan Kurtaş 1988 Bursa doğumludur ve 30 yaşındadır. , Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro mezunu olan Hakan Kurtaş aslında başarılı bir karikatüristtir. Hakan Kurtaş sadece bir oyuncu değil aynı zamanda hem beste yazarı hemde solisttir. İyi bir gitar ustasıdır. Hakan Kurtaş, Star TV de ekranlara gelen Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ünlenmiş ve dikkat çekmiştir.

Demir Cemre”nin nişanlısı olarak karşımıza çıkacak

Efecan Şenolsun(Çarpışma Yakup)

Efecan Şenolsun 1992 yılında İzmir’de doğmuştur ve 26 yaşındadır. Ablası Melisa Şenolsun’un da ünlü bir oyuncudur. Son olarak Nefes Nefese dizisinde kadın başrol olarak yer almıştır. Efecan ŞEnolsun Daha 16 yaşındayken söz tutmayıp İzmir’den İstanbul’a oyuncu olma hayali ile geldi. İlk olarak ise Güneşi, Beklerken dizisinde rol aldı ve dikkat çekti. Efecan Şenolsun son olarak Paramparça dizisinde Özgür karakteri ile çok beğenilmiştir. Sn olarak 2015 yapımı Nadide Hayat filminde Cem karakteri ile yer almıştır.

Yakup; Kerem’in yakın arkadaşıdır; o da arkadaşı gibi hırsız olacak gibi.

Merve Çağıran (Meral)

Merve Çağıran 1992 doğumlu ve 26 yaşında olan güzel bir dizi oyuncusudur. Aslen Balıkesirlidir. Merve Çağıran 35,5 sanat merkezinde oyunculuk dersleri almıştır. İlk olarak Stv dizisi olan Tek Türkiye’de rol almıştır. Son olarak 2016 yapımı İkimizin Yerine filminde yer almıştır. Asıl yükselişi ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile olmuştur.

Meral Kerem’in sevgilisidir. Kerem’in bir hırsız olduğuna inanamamıştır.

Erkan Can

Erkan Can 1 Kasım 1958 yılında Bursa’da doğmuştur. Azita Can ile olan evlilğinden 15 yaşında Deniz Can isminde bir çocuğu vardır. Bursa Devlet Tiyatrosunda ilk olarak oyuncuşuk deneyimi yaşadı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mahallenin Muhtarlarında dizisinde Temel karakterine hayat vererek ünlendi. son dönemde Kara Para Aşk Acı Aşk ve Bir Deli Sevda dizilerinde rol almıştır.





Çarpışma Nazan Kesal

Son olarak Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Fazilet hanıma hayat vermiş ve ünü Türkiye sınırlarını aşmış bir oyuncudur. 28/03/1969’da doğan Nazan Kesal 49 yaşındadır. Aslen Manisa’lıdır. Asıl adı Nazan Kırılmış’dır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. 2005′ de oyuncu Ercan Kesal ile evlendir. Çağatay Ulusoy ile 2015 de Delibal filminde er almıştır ve oyunculuğunu ispat ermiştir. Yine 2015 de Analar ve Anneler” dizisinde Muazzez karakteri ile karşımıza çıkmıştır.

Buçe Kahraman

Buçe Buse KAHRAMAN 1996 yılınnda dünyaya gelmiştir ve 22 yaşındadır. 1,70 cm boyunda olan Buçe Buse KAHRAMAN 54 kg’dır. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK bölümü mezunudur. 2017 de Kötü Çocuk filminde yer almıştır.

Furkan Kalabalık

Furkan Kalabalık 1993 yılında doğmuştur ve 25 yaşındadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü bölümünde oyunculuk eğitimleri almıştır. Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde ve Avea, Kfc gibi büyük firmalarının reklamlarında yer almıştır. İcon-Talent’in oyuncusudur.

Mete Horozoğlu

MeteHorozoğlu 1975 yılının ekim ayında Başkent Ankara’da dünyaya gelmiştir ve 44 yaşına basmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunudur ve oyunculuk eğitimlerini Eskişehir’de almıştır. 2009 yılında Nefes Vatan sağolsun filmi ile ünlenen Mete Horozoğlu daha sonra Öyle Bir Geçer zaman ki dizisinde yer almıştır. Son olarak 2014 yapımı Benim Adım Gültepe dizisinde yer almıştır. Bir oğlu vardır ve evlidir.