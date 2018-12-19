Çarpışma 5. Bölüm Fragmanı! (ÇARPIŞMA 5. BÖLÜM İLK SAHNE)





Perşembe akşamları Show TV'de ekranlara gelen dizi Çarpışma'nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda; korkulan oluyor ve Veli, Zeynep'i kaçırıyor. Kadir, Zeynep'in kaçırıldığını öğrenince deliye dönüyor. Zeynep, kızı söz konusu olunca her şeyi göze alıyor. Veli'yi, beklemediği anda sırtından vuran Zeynep, kızı Aylin'e kavuşuyor.

Çarpışma'nın 4. Bölümünde neler oldu?

Çarpışma'nın 5. bölümünde neler olacağı merakla beklenirken 4. bölümde yaşananları hatırlayalım!

Veli’nin, Adalı’ya annesi üzerinden saldırması Adalı’yı çılgına çevirir. Adalı, Veli’yi yakalamaya ne kadar yakın ise, Veli de bir o kadar soğukkanlıdır. Cemre, Kerem’in anlattıkları karşısında öfkelenir, tepkisi çok sert olur. Ama Kerem’in de Cemre’nin yüreğine işleyecek bir çift sözü vardır. Aklı da duyguları da karmakarışık olan Cemre, Kerem’le ilgili sorularının cevabını Zeynep ve Adalı’da arar. Kerem ise aynı anlarda cezaevinde ‘ayakta kalma’ savaşı vermektedir. Belma, Yakup’un şantajı karşısında darmadağın olur. Olanları Demir’e anlatır. Tehlike çanlarının artık iyiden iyiye kendileri için çaldığını anlayan Demir, Cemre’nin dikkatini başka yönlere çekmeye çalışır. Cemre ise, Kerem’in karşısına bir kez daha çıkacaktır. Adalı, aklından geçenleri Veli’nin de okuduğunu iyi bilir ve Zeynep’i dikkatli olması için uyarır.

ÇARPIŞMA 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Çarpışma 5. bölümde neler olacağı merak konusu! Çarpışma 5. bölüm ilk sahne yayınlandı. İşte büyük heyecanla beklenen Çarpışma'nın 5. bölüm fragmanı....





ÇARPIŞMA DİZİSİ REPLİKLERİ

Show Tv’de Perşembe akşamları yayınlanan ve baş rollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile Elçin Sangu’nun oynadıkları Çarpışma dizisi, diyaloglarıyla dikkat çekiyor.

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı Kadir Adalı, farklı kişiliği ile fenomen olacak kimi cümlelere imza atmakta.

Aynı şekilde Onur Saylak’ın canlandırdığı Veli Cevher karakterinin kimi sözleri de dikkat çekiyor.

Bakın şimdiden fenomen olan replikler hangileri:

“İnsan sadece bir şeyi merak eder, sonu…” – Kadir Adalı

”İnsan bazen sevdiği için gitmeyi bilmeli, bazen de sevdiği için kalmayı…” – Zeynep Tunç

“Aile mesela… İyi bir zaaf!” – Veli Cevher

“Sen bana bir ses versen, ben bir ömür susarım kızım…” – Kadir Adalı

“…ağla! ama sakın ağladığını kimseye belli etme!” – Kadir Adalı

“Mesai saatinde mavrayı sevmiyorum!” – Kadir Adalı

“Ölmedim merkez!” – Kadir Adalı

“Sana da bana da kurtuluş yok!” – Kadir Adalı

“Bundan sonra oyunun kurallarını Kadir Adalı yazıyor!” – Kadir Adalı

“Seni direksiyonla beraber dışarı alırım!” – Kadir Adalı

“Ben ölseydim kızım…” – Kadir Adalı

“Sizin hiç babanız öldü mü?” – Zeynep Tunç

“Bazı şeyleri arkada bırakmayı bileceksin, yoksa yaşanmaz.” – Haydar





Çarpışma Dizisi Oyuncuları

Kıvanç Tatlıtuğ (Çarpışma Dizisi Kadir Adalı)

1983 Adana doğumlu olan Kıvanç Tatlıtuğ 35 yaşındadır. Kıvanç Tatlıtuğ önce model olarak ekranlarda yer alsa da sonradan dizi ve sinema oyuncusu olarak çok büyük bir başarı yakalamış ve dünya yıldızı olmayı başarmıştır. Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında Başar Dizer ile evlenmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey de derece kazanınca dünyada ülkemizi temsil etmiştir. İlk olarak Gümüş dizisinde oyunculuk deneyimi yaşamış ve beğenilerek Menekşe ile Halil dizisinde başrol teklifi götürülmüştür.

Kıvanç Tatlıtuğ’un asıl ünlendiği dizi ise Aşk-ı Memnu dizisine hayat verdiği Behlül karakteri olmuştur. Sonrasında Kuzey Güney dizisinde Kuzey karakterine hayat vermiş ve başarısını katlamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura ve Cesur ve Güzel dizilerinde başrol olarak karşımıza çıkmıştır.

Alperen Duymaz (Çarpışma Kerem)

1992 yılında Ankara’da dünyaya gelen Alperen Duymaz 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur. İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Cesur karakterine hayat verdi. Cesur karakterinde ki başarılı oyunculuğu sonrasında Bodrum Masalı dizisinde Ateș karakteri ile yıldız olmayı başarmış ve ülkeye ismini duyurmuştur. Çukur dizisine ise sonradan Komiser Emrah karakterleri ile dahil olmuştur ve dizi de bir polisi aşağılaması ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Son olarak Direniş Karatay filminde rol aldı.

Elçin Sangu (Çarpışma Zeynep)

Elçin Sangu tartışmasız son dönemlerin en güzel başrol oyuncularından biridir. İzmir doğumlu olan Elçin Sangu Mersin Üniversitesi opera bölümü mezunudur. Elçin Sangu’nun ümlü olması mankenlik yaptığı dönemlerde bazı markaların reklamlarında yer alması ile olmuştur. Bir anda en çok aranan isimlerden biri olan Elçin Sangu yapımcılarında dikkatini çekmiştir. Daha sonra oyunculuğa merak salan Elçin Sangu tiyatro oyunlarında yer aldı ve yeteneğini ispat etti. Elçin Sangu’nun kariyerine en çok katkı sağlayan ve en çok tanınmasına yardım eden proje ise Kiralık Aşk dizisi olmuştur. Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteri ile sadece Türkiye’de değil dünyada üne sahip olmuştur. Belki de tek projede bu kadar ünlü olan başka bir oyuncu olmamıştır. Elçin Sangu ilk olarak Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinnde sonra Kurt Seyit ve Şura ve Sevdam Alabora dizilerinde küçük rollerde yer almıştır.





Çarpışma Dizisi Konusu

Baş komiser Kadir eşini ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir acılı bir adamdır çok acı çeken Kadir artık yaşamayı istemez ve hayatını bir araba kazasıyla bitirmek ister; ancak bu kazaya dört araba karışır. bu dört arabada dört farklı hayat dört farklı insan vardır.

Kazaya karışan Zeynep Kadir’in yetimhaneden aşık olduğu kızdır ve Kadir bankacı olan Zeynep’e yeniden aşık olarak hayat tutunur. Zeynep ise kocası Galip yüzünden kızı Aylin’e kavuşamayan bir annedir; Zeynep Kadir sayesinde kızına kavuşacaktır. kazaya karışan Kerem ve Cemre ise daha sonra bir birlerine ölümüne aşık olacak iki farklı gençtir. Cemre babası gibi başarılı bir avukatken Kerem ise hapisten yeni çıkmış fakir ve kimsesiz bir adamdır.

ÇARPIŞMA DİZİSİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı dizi Perşembe akşamları saat 20.00’da SHOW TV'de ekrana geliyor







