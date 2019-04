Çarpışma 18. bölüm fragmanı izle!

Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Çarpışma'nın yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Veli ve Cansız karşı karşıya geldi. Cansız'ın sürprizlerinin olduğu heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Çarpışma 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Çarpışma dizisinin 18. bölümünden yayınlanacak ön izleme, ilk sahne ve fragmanı haberimizde bulabilirsiniz.

Çarpışma 17. bölüm özeti

Cemre ve Kerem aşk sarhoşudur. Huzur ve mutluluk sonunda kapılarını çalmıştır.

Kadir yaralı halde yerde yatmaktadır. Cansız başucuna kadar gelir ve Kadir’in yarasını kontrol eder. Haydar ve ekibi de olay yerine gelir. Cansız, Kadir’in yanından ayrılır. Kadir hızla hastaneye kaldırılır. Zeynep, Asiye, Haydar ve diğerleri, doktorlardan gelecek iyi bir haberi beklemektedir. Cansız da hastaneye gelir. İçindeki şüpheleri giderecek cevap Asiye’dedir. Usturasını çıkarır, Asiye’nin boğazına dayar ona ve Kadir’in oğlu, yani Yusuf olup olmadığını sorar. Veli de hastaneye gelir ve karşısında, kendisine meydan okuyan Zeynep’i bulur. Öte yandan Selim, içine girdiği durumdan kendisini çıkaracak bir yol aramakta ve artık kimseye güvenmemektedir. Silahını önce Veli’ye, ardından ihanetin bedelini ödetmek için Demir ve Belma’ya doğrultur. Selim’in yaşadığı stres ve baskı an be an artmaktadır. Üstelik Selim, Cansız ve Veli artık ortak değil, birbirlerine düşmandırlar. Selim iyice köşeye sıkışır. Cemre ve Kerem aşk sarhoşudur. Huzur ve mutluluk sonunda kapılarını çalmıştır. Meral ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Zeynep’in kapısını polisler çalar. Zeynep duydukları karşısında şoke olur. Çanlar artık, Cansız’ın acımasız bir tercihle karşı karşıya bıraktığı Selim için çalmaktadır. Ve, Cansız’ın Veli’ye de büyük bir sürprizi vardır.





ÇARPIŞMA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube'de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, mesleki yaşamına 2002 yılında modellikle başladı. 2005 yılında oyunculuk kariyerine “Gümüş” dizisinde canlandırdığı “Mehmet” karakteri ile giriş yaptı.





Rol aldığı “Gümüş” dizisi Ortadoğu'ya satılan ilk Türk dizisi oldu ve Kıvanç Tatlıtuğ; Kahire, Abu Dhabi, Muskat gibi birçok film festivaline “Onur Konuğu” olarak katıldı ve “Onur Ödülleri” aldı. 2005 yılından beri Ortadoğu, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika'da en çok bilinen ve en popüler Türk Aktör oldu.





“Gümüş” dizisinin ardından sırasıyla; “Menekşe ile Halil” dizisinde “Halil”, “Amerikalılar Karadeniz'de” filminde “Muzaffer”, “Aşk-ı Memnu” dizisinde “Behlül”, “Ezel” dizisinde konuk oyuncu olarak “Sekiz”, “Kuzey Güney” dizisinde “Kuzey”, “Kelebeğin Rüyası” filminde “Muzaffer Tayyip Uslu“, “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde “Kurt Seyit” ve 2016 yılında “Cesur ve Güzel” dizisinde “Cesur” karakterini canlandırarak devam etmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ son olarak 2018 Şubat ayında vizyona giren “Hadi Be Oğlum” filminde “Ali” karakterini canlandırmıştır.

Bu zamana kadar 36. Altın Kelebek Ödülleri (2009), 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2012), 39. Altın Kelebek Ödülleri (2012), 18. Altın Objektif Ödülleri (2012) ve 46. Siyad Ödülleri (2014)'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. 2017 yılında 44.Altın Kelebek Ödülleri'nde ise “Kendi Mucizesini Yaratanlar” ödülünü kazandı. Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca pek çok üniversite, eğitim ve kamu kurumları tarafından da “En iyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür.

Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Ocak 2019'da vizyona girecek olan “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminde “Saruhan” karakterini canlandırmaktadır.





Kıvanç Tatlıtuğ, UNICEF'in tüm dünyadaki en genç “İyi Niyet Elçisi”dir. Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde ise ‘Çarpışma’ dizisinde Kadir Adalı karakterine hayat veriyor.





ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep'in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip'le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

ELÇİN SANGU KİMDİR?





Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu.





Sahne Tozu Tiyatrosu’nda ki oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; “Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri”, “Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri”, “MGD 22. Altın Objektif Ödülleri” ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından “En iyi Kadın Oyuncu” ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek

Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır. 2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv’de yayınlanan “Yaşamayanlar” projesinde “Mia” karakterini canlandırdı. Elçin Sangu şimdilerde ise ‘Çarpışma’ dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor.

VELİ CEVHER (ONUR SAYLAK)

Karanlık dünyanın büyük işler çeviren bir aktörüdür. Kimse izini bulamaz, hiçbir kameraya görüntü vermez, dinlemelere takılma ihtimaline karşın sürekli hat değiştirir. Herkese ve her şeye karşı büyük bir güven sorunu vardır. Acımasız ve merhametsiz biridir. Çarpışmanın kilit noktasındaki isimdir.

ONUR SAYLAK KİMDİR?

Onur Saylak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm'lerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve mezun oldu. Okul dönemi boyunca Ankara Devlet Tiyatroları'nda çeşitli oyunlarda rol alarak, sahneye adım attı.

Pek çok dizi projesinde yer alan Onur Saylak, Yabancı Damat, Kod Adı Kaos, Asi, Nefes, Gönülçelen, Sensiz Olmaz, Ağır Roman, Hayat Ağacı, Hatırlı Gönül ve son olarak Vatanım Sensin dizilerinde, başarılı performanslar sergilemiştir.

Onur Saylak, Arzu Tramvayı, Getto ve Üç Kuruşluk Opera tiyatro oyunlarının yanı sıra, Sonbahar, Denizden Gelen, Mavi Dalga, Rüzgarın Hatıraları filmlerinde rol almıştır.

Onur Saylak, Şahsiyet dizisinin ve Daha sinema filminin yönetmenlik koltuğunda oturmuş ve Daha filmi ile pek çok ödül kazanmıştır.