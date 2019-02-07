Çarpışma 10. bölüm fragmanı! (ÇARPIŞMA 10. BÖLÜM İLK SAHNE)

Çarpışma Show TV'de bu akşam 9. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Çarpışma son bölümde; Kadir, Zeynep’in de yardımları ile annesini buluyor. Anne ve oğulun yıllar sonra karşılaşmaları duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Zeynep, Selim’in yaptığı iş teklifini kabul ediyor ve yeni işine başlıyor. Kerem annesinin öldürüldüğünü düşünerek büyük bir korku yaşıyor. Kadir, emniyette Veli’ye muhbirlik yapan kişinin Meltem olduğunu çözüyor. Veli, Galip’in ondan aldığı paraların peşine düşerken Kadir’in engel olmaması için yeni bir oyun oynuyor. Peki Çarpışma 10. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Çarpışma son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

ÇARPIŞMA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Çarpışma 10. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çarpışma 10 bölüm ilk sahne....





Çarpışma 30 Mayıs'ta yayınlanacak 25. bölüme kadar devam edecek!

Sosyal medyada Çarpışma final yapacak haberleri sonrası sert bir açıklama geldi. Çarpışma dizisi 30 Mayıs'ta yayınlanacak 25. bölüme kadar devam edecek. dizi başlar başlamaz Çarpışma ekibi, Çarpışma 10. bölüm çok heyacanlı ancak 30 Mayıs'ta yayınlanacak 25. bölüm daha heyacanlı diyerek bir kez daha final yapacaklara çok sert açıklamalar yaptı. Dizi için tüm siteler sürekli final haberi yapıyorken Çarpışma yayın hayatına devam ediyor.



