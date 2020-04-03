Carlos Tevez: Yapmamız gereken insanlara yardım etmek

Corona virüs nedeniyle ekonomik olarak sorunlar yaşayan futbol dünyasında oyuncuların yaptıkları ve yapacakları fedakarlıklar sürekli gündeme gelirken, Boca Juniors forması giyen tecrübeli oyuncu Carlos Tevez flaş bir açıklamada bulundu.

Arjantinli oyuncu, futbolcuların maaşlarından vazgeçebileceğini belirtti.

Arjantinli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Yapmamız gereken şey, yardıma ihtiyacı olan yoksul insanlara yardım etmek. Herhangi bir futbolcu para almadan altı ay hatta bir yıl yaşayabilir. Çocuklarımın karınlarının tok olduğunu biliyorum. Peki ya yoksul insanlar?"

"Kulüpler oyuncuları, her sabah idmana gelmek yerine yardıma ihtiyacı olan insanlar için yönlendirmeli. Benim ailem iyi durumda, ben yardımcı olabilirim."



