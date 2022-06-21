Geçtiğimiz günlerde profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Arjantin futbolunun efsane ismi Carlos Tevez, teknik direktörlüğe adım atıyor.

Arjantin ekiplerinden Rosario Central, teknik direktörlük görevi için Carlos Tevez ile anlaşmaya varıldığı ve efsane isim ile 12 aylık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Avrupa devlerinde oynadı

Arjantin Milli Takımı'nın formasını 73 kez giyen Carlos Tevez, kariyerinde Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi Avrupa devlerinde oynadı. En son Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen Tevez, kariyerinde toplam 606 maçta sahaya çıkarken, 237 gol ve 108 asist yapma başarısı gösterdi.

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