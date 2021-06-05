Boca Juniors altyapısından yetişen ve Manchester United, Manchester City ve Juventus gibi dünya devlerinde de forma giyen Carlos Tevez, futbol hayatına nokta koydu. Efsanesi olduğu Boca'da futbolu bırakan Tevez, son zamanlarda zihinsel oladak odaklanmakta zorluk yaşadığını belirtti ve belli bir süre sonra futbola dönebileceğinin sinyallerini verdi.

Futbola geri dönmesi halinde Boca forması giymeyeceğini belirten 37 yaşındaki Arjantin efsanesi, ''Boca'dan ayrıldım, resmen emekli olduğumu açıklıyorum. Son günlerde zihinsel olarak odaklanmakta zorluk yaşıyorum. Kim bilir, üç ay içinde, bir sabah uyanıp tekrar futbol oynamak isteyebilirim ancak bu, Boca Juniors formasıyla olmayacak.'' ifadelerini kullandı.

Parladığı dönemlerdeki imzaları şaşırttı

Boca Juniors'un dünya futboluna sunduğu Tevez, kariyerinin parladığı dönemlerde yaptığı sürprizlerle futbolseverleri şaşırtmıştı. Ocak 2005'te 15 milyon Euro bedelle Corinthians'a giden Tevez, Ağustos 2006'da ise 14.6 milyon Euro karşılığında West Ham'a imza attı.

Dünya devlerinde oynadı

Ağustos 2007'de 12.7 milyon Euro kiralama bedeliyle Manchester United'a kiralan ve 2 yıl Kırmızı Şeytanlar'da oynatan Tevez, 2009'da ise ezeli rakip Manchester City'ye 29 milyon Euro bedelle transfer oldu. City'de 4 yıl geçiren tecrübeli isim, 2013'te Juventus'ta 9 milyon Euro'ya gitti, 2 yıl sonra ise 6.5 milyon Euro bonservisle Boca Juniors'a döndü.

Tarihe geçtiği Çin serüveni

Yıldız oyuncu, Boca'da geçirdiği 2 yılın ardından tarihi bir transfere imza attı, 10 milyon dolar bonservis bedeliyle Çin Süper Lig'i takımı Shanghai Shenhua'a transfer oldu. 2 yıllık sözleşmeye imza atarak yıllık 42 milyon dolar kazanan Tevez, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçerek dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu unvanını kazanmıştı.

234 gol, 108 asist

Profesyonel kariyerinde 599 maça çıkan yıldız forvet, 234 gol, 108 asistle skora katkı sağladı. İlk kez Arjantin Milli Takım formasını 2004 yılında giyen Tevez, 76 maçta 13 gol kaydetti. Ocak 2018'de efsanesi olduğu Boca'ya dönen Tevez, Arjantin futbolunun yetiştirdiği en önemli forvetler arasında yer alıyor.