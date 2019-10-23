Fenerbahçe'deki sözleşmesi geçtiğimiz yaz feshedilen ve şu anda boşta olan Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'nin adı, Keylor Navas'ın Paris Saint Germain'e gidişinin ardından Real Madrid'le anılmıştı. 35 yaşındaki eldiven, İspanyol AS gazetesiyle gerçekleştirdiği özel röportajda konuyla ilgili açıklamada bulundu.

La Liga'da daha önce Espanyol ve Malaga formaları giyen deneyimli kaleci, kendisine ulaşan herhangi bir teklif olmadığını söyleyerek "Ben de bu haberleri medyadan takip ettim. Ancak Real'den beni arayan biri olmadı. Şahsen Real'de oynamayı çok ama çok isterdim." ifadelerini kullandı. Kameni, Galatasaray'a karşı oynadığı derbi maçı ve Sarı Kırmızılı taraftarlarla ilgiliyse şunları kaydetti:

"2017/18 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynadığımız maç, benim ilk derbimdi ve harikaydı. O hafta boyunca bizden büyük bir beklenti vardı ve şehir adeta felç olmuştu. Türk Telekom Stadı, futbolcular üzerinde inanılmaz baskı kuran bir stadyum. Şahsen Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinin Malaga-Sevilla ya da Espanyol-Barcelona derbileriyle kıyaslanabileceini düşünmüyorum. Oradaki rekabet, daha çok Boca Juniors-River Plate çekişmesine benziyor. Kazananın asla ölmeyeceği bir maçtan söz ediyoruz.

Galatasaray taraftarı, rakip takım üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Sınırları aşıp maçı ilk dakikadaki bir kornerden itibaren durdurabiliyorlar. Bunu da sabaha fırlattıkları yabancı maddelerle başarıyorlar. Şahsen bundan hiç korkmadım. Zira, bu benim işimin bir parçası. Ancak lig yarışı açısından önemi büyükse bu maçlar çok tehlikeli bir hâl alabiliyor. Örneğin geçtiğimiz seneki derbide çıkan kavga sonrası federasyondan sekiz ila 10 maçlık cezalar gelmişti.

Bence Galatasaray stadı, Santiago Bernabeu'dan daha korkutucu. Zira Türk taraftarlar, gerçekten çok farklı. Galatasaray, 2011'de stat değiştirerek biraz zararlı çıktı. Çünkü Ali Sami Yen çok daha küçük ve şehrin merkezinde olduğundan taraftar baskısı çok daha büyük oluyordu. Ali Sami Yen'i bu bağlamda San Mames ve La Catedral'e benzetebiliriz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler