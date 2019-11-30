Carlos Gil kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu takviyelerle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbaçe, gündemine Corinthians'ta forma giyen Brezilyalı stoper Carlos Gil'i aldı. 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmayı hedefleyen sarı lacivertliler, oyuncuya 2,5 yıllık bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Carlos Gil kimdir?

Tam adı Carlos Gilberto do Nascimento Silva olan Brezilyalı stoper, 12 Haziran 1987'de Campos dos Goytacazes'te doğdu. Sağ ayaklı savunmacı Americano, Atletico-Go, Aparecida, Cruzeiro, Valenciennes, Corinthians, Luneng gibi takımlarda forma giydi. Corinthians'ta forma giydiği 2013-2016 yılları sonrasında 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in SD Luneng takımına transfer oldu. 2.5 sezon burada forma giydikten sonra bedelsiz olarak tekrar Corinthians'a geldi.