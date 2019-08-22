Carlos Carvalhal: 'Türkiye, antrenörler için çok zor bir ülke'

Bir dönem Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i de çalıştıran Carlos Carvalhal, Ada basınına verdiği son röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Şu anda ülkesinin takımlarından Rio Ave'nin teknik direktörlüğünü yapan Portekizli hoca, The Totally Football Show adlı podcast programında Türkiye'deki futbol ortamına yönelik çok çarpıcı bir tespit yaptı.

Süper Lig'in antrenörler açısından çok zor olduğuna vurgu yapan Carvalhal, "Türkiye'de pek çok büyük hoca, bir sezonu bile tamamlayamadan görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Yunanistan'daki durum ise daha kötü. Bu tip ülkelerde çalıştıktan sonra İngiltere'ye geldiğiniz vakit kendinizi cennette gibi hissediyorsunuz." ifadelerini kullandı.