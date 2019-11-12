Carlos Arroyo: İstanbul’u çok özledim

Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Porto Rikolu yıldız Carlos Arroyo, beIN SPORTS’a açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız oyuncunun yaptığı açıklamalar:

“İstanbul’u çok özledim”

“İstanbul’u çok özledim. Eskiden gittiğim restoranlara, idmanlara ve maçlara gittiğim yollarda araba kullanmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Türkiye her daim kalbimde özel bir yere sahip olacak”

“Buradaki taraftarlar çok tutkulu”

“Burada galibiyetle birlikte çok fazla şey elde ediyorsunuz. Buradaki taraftarlar inanılmazlar. Böylesini hiç görmemiştim. Barcelona’da oynadım ve ortadaki taraftarlara saygım var ama buradaki taraftarlar çok tutkulu. Maçlar oynanırken oturmuyorlar, sürekli tezahürat ederek oyunculara karşı çok tutkulular. Oyuncularına saygı gösteriyorlar. Sana çok fazla sevgi gösteriliyor ama kazanma duygusunda olmak ve her gün bunun için seyahat etmek, takım arkadaşlarımla olmak ve hem basketbol sahasında hem de basketbol dışında kültürlere tanık olmayı sevmiştim. Sanırım bu nedenlerden dolayı çok özlem duyuyorum. Bunu Beşiktaş’ta oynamak adına Türkiye’ye ilk adım attığımda benimsemiştim. Bu duyguyu özlüyorum”

“Burada olma gerçeğine aşık oldum”

“İz bırakmak, buraya gelmek ve herkese kendimi kanıtlamak istedim. Beşiktaş için oynarken çok hırslıydım. Bence aynı tutkuyu Galatasaray için oynarken de gösterdim ve o dönemlerde burada olma gerçeğine aşık oldum”

“Koç olmak zor”

“Koç olmak bence çok zor. Oyunu, neler yapmak istediğini görmek çok zor bir şey. Aslında bir koç olunca ne yapmak istediğini biliyorsun ama önemli olan bu mesajı oyuncularına nasıl ilettiğin ki neler düşündüğünü anlayabilsinler. Bu farklı bir durum ki o nedenle sabırlı olmalısınız. Günlük bazda oyuncularınızı motive etmeniz gerekir ve bu da çok zor bir şey. Koç olarak her gün oyuncularınızın egolarını kontrol etmek gerekir ki bu çok zor bir şey”