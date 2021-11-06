Sakatlığı nedeniyle haftalardır Real Madrid forması giymemesine rağmen Galler Milli Takımı tarafından kadroya çağrılan Gareth Bale'e teknik direktörü Ancelotti'den destek geldi.

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid'in Rayo Vallecano ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan ancak Galler Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan futbolcu hakkında Ancelotti, "Galler'e onun oynayamayacağını söyleyemeyiz, çünkü elimizde objektif veriler var. İyileştiğine dair bir tarama var." ifadelerinde bulundu.

Ancelotti, oyuncusuna destek vererek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Birincisi ben onun babası değilim. Bale'nin son dönemi iyi geçmemiş olabilir ama kimse Bale'in yaptıklarını unutamaz. 2014'te Şampiyonlar Ligi'ni ve Kral Kupası'nı kazanmamıza yardım etti. Taraftarlar bunu unutmuyor. En iyi durumunda değil ama ona inancımız olmalı. Milli takımdan döndüğünde oynamayı hak ediyorsa oynayacak."

"Milli takım onu çağırıyorsa, oraya göndermeliyiz. Durumun nasıl olduğunu açıklıyoruz ve sonra Galler'in durumu değerlendirmek için bir haftası var. Bence Galler risk almayacak."











