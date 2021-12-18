Carlo Ancelotti: Şampiyonluk yarışında rakibimiz Barcelona değil

La Liga'nın 18. haftasında yarın Cadiz ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligdeki şampiyonluk yarışına değinen Ancelotti, Barcelona'nın şu anda rakipleri olmadığını belirterek, "Şu anda doğrudan rakip değiller çünkü Sevilla, Atletico ve Betis'in arkasındalar. Ama Barcelona sonuna kadar savaşacak kaliteye sahip ve ben Barcelona teknik direktörü olsaydım aynı şeyi söylerdim." ifadelerinde bulundu.

Real Madrid 18. hafta maçları öncesi La Liga'da en yakın rakibi Sevilla'nın 8 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.







