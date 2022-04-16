İspanyol devi Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, tecrübeli futbolcu Luka Modric'in takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sport'ta yer alan habere göre Modric'in kariyerini Real Madrid'de noktalayacağını söyleyen Ancelotti, "Kariyerini burada, Madrid'de tamamlayacak. Ne zaman olacağını bilmiyorum ancak durum bu. Kulüp ve Luka'nın fikri bu yönde. Sözleşmesini yenilenmesinde herhangi bir sorun olmayacaktır. Kendine iyi bakan ve kariyeri boyunca ciddi bir sakatlık geçirmemiş bir oyuncu." dedi.

"Onlar futbolun efsaneleri"

Modric'i yalnızca Maldini ile kıyaslayabileceğini söyleyen Ancelotti, "Onu herhangi biriyle karşılaştırmam gerekseydi, karşılaştırmayı Maldini ile yapardım. Onlar futbolun efsaneleri." ifadelerini kullandı.

2012 senesinden bu yana Real Madrid forması giyen Luka Modric, bu sezon 37 maçta forma giyerken 3 gol ve 9 asistlik performansa imza attı.

Sözleşme görüşmeleri Mayıs'ta

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre göre Madrid ekibi sözleşmesinin bitmesine 2 ay kalan, 36 yaşındaki Hırvat yıldız Luka Modric ile gelecek sezon da devam etmek istiyor. Eflatun-Beyazlılar, tecrübeli futbolcu ile Mayıs ayında sözleşme uzatma görüşmeleri gerçekleştirecek.



