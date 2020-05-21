Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü (24 Mayıs Pazar) saat 20:00'de neşesi, eğlencesi ve değerli ödülleriyle ekrana gelecek Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu, "Çarkıfelek”i yıllardır sunmak istiyordum” dedi.

Büyüktopçu, ilk teklif geldiğinde nasıl heyecanlandığını ise şu sözlerle anlattı: "Telefonumun çalıp ‘Çarkıfelek için görüşmek istiyoruz’ dedikleri andan bugüne kadar olan kalp çarpıntımı size anlatamam. Çok mutluyum. Gelen yorumlar da inanılmaz. Beni seven, takip eden sevgili seyircilerim de çok memnun.”

Daha önce yarışmacıydı

Daha önce Çarkıfelek’te yarışan Büyüktopçu, “Nergis Kumbasar’la 2016 yılında Çarkıfelek’e katılmıştık. Büyük ödülü kazandım. Yine çok heyecanlanmıştım. Hatta yarışırken ‘İnşallah ileride böyle bir yarışma sunarım’ diye içimden geçirmiştim. Kısmet bugüneymiş” diye konuştu.