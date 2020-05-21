'Çarkıfelek’i yıllardır sunmak istiyordum'
Kanal D’nin efsane programı Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Klasikleşmiş etaplarına eklenen yeni oyunları, zengin çarşısı, nakit para ödülleri ve finaldeki büyük ödül arabasıyla Çarkıfelek, bayram neşesini doyasıya yaşatacak. Çarkıfelek, 24 Mayıs Pazar günü 20.00’de Kanal D'de...
Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü (24 Mayıs Pazar) saat 20:00'de neşesi, eğlencesi ve değerli ödülleriyle ekrana gelecek Çarkıfelek’in sunuculuğunu yapan Onur Büyüktopçu, "Çarkıfelek”i yıllardır sunmak istiyordum” dedi.
Büyüktopçu, ilk teklif geldiğinde nasıl heyecanlandığını ise şu sözlerle anlattı: "Telefonumun çalıp ‘Çarkıfelek için görüşmek istiyoruz’ dedikleri andan bugüne kadar olan kalp çarpıntımı size anlatamam. Çok mutluyum. Gelen yorumlar da inanılmaz. Beni seven, takip eden sevgili seyircilerim de çok memnun.”
Daha önce yarışmacıydı
Daha önce Çarkıfelek’te yarışan Büyüktopçu, “Nergis Kumbasar’la 2016 yılında Çarkıfelek’e katılmıştık. Büyük ödülü kazandım. Yine çok heyecanlanmıştım. Hatta yarışırken ‘İnşallah ileride böyle bir yarışma sunarım’ diye içimden geçirmiştim. Kısmet bugüneymiş” diye konuştu.