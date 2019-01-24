Cardiff City Kulübü'nün başkanı Mehmet Dalman, uçağı kaybolan futbolcuları Emiliano Sala ile ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Galler ekibi 15 milyon sterlin bonservis karşılığında Fransa'nın Nantes ekibinden aldığı futbolcu yeni takımına katılmak üzere Britanya'ya giderken uçağı Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

Baş sağlığı dileyerek başlattığımız konuşmada Mehmet Dalman, "Başsağlığı dilemek için henüz erken. Biz henüz hayatını kaybetti gözüyle bakmıyoruz. Ümit kesilmez, hâlâ ümit var. İnsan üzülüyor tabii, herkes şok içinde. 28 yaşında pırıl pırıl bir çocuk. Birçok futbolcunun hayali olan Premier Lig'e transfer oluyor, büyük bir heyecan içinde. Ve görseniz ne kadar sempatik birisi" dedi.

Olayla ilgili şüpheleri bulunduğunu. aktaran Dalman, "Bizim bu olayla ilgili anlamadığımız şeyler var. Bu uçak nereden geldi, kimin uçağı? Özel bir uçak olduğunu biliyoruz sadece. Pilot ve futbolcu dışında uçakta kimsenin bulunmadığını düşünüyoruz. Sadece iki kişi. Uçak bizim tarafımızdan tutulmuş bir uçak değil. Fut-bolcu bunu kendisi ayarladı. Ancak ödemeyi kendisi mi yaptı, bir yakını mı onu bilmiyoruz. Biz de tüm bu konuları soruşturuyoruz" diye konuştu.

Mehmet Dalman'a Nantes Kulübü'ne ödemeleri gereken transfer bedelinin, yaşanan gelişmelerin ardından ne olacağını da sorduk. İki kulüp arasında anlaşılan miktarı yatırıp yatırmayacakları sorusuna Cardiff Başkanı, "Bu konuyu biz de düşünüyoruz ama bununla ilgili konuşmak için erken. Biz yasalara saygılı bir kulübüz, kanun ne derse onu yaparız. Şu aşamada futbolcunun ölüp ölmediği bile belli değil. Bu yüzden bu konuyu açmak erken oluyor. Belki ilerleyen günlerde belli olur" ifadelerini kullandı.

Bot ihtimali var

Cardiff Başkanı şöyle devam etti: "Uçağın suyun üzerine iniş yaptığı ve ardından pilot ile futbolcunun bir şişme botla karaya ayak basmasına rağmen kendileriyle kontak kurulamadığı gibi bir ihtimalden de bahsediliyor. Ümit kesilmiyor o yüzden. Bu arada Sala'nın ailesiyle de telefonda görüştük. Onlarla bir araya da geleceğiz. Çok iyi insanlar, elimizden geleni yapacağız. Şimdilik arama kurtarma çalışmalarını takip ediyoruz. "