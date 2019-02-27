Cardiff City - Everton maç sonucu: 0-3

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Everton, Cardiff City'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Milli futbolcumuz Cenk Tosun, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

27 Şubat 2019, Çarşamba 01:11 Son Güncelleme:
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Cardiff City - Everton maç sonucu: 0-3

Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde Cardiff City, Everton'u konuk etti.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Merseyside ekibi, 41. ve 66. dakikalarda Gylfi Sigurdsson, 90. dakikada ise Dominic Calvert-Lewin'ın ayağından bulduğu gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

18 kişilik kadroda yer alan milli futbolcumuz Cenk Tosun, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Ligde oynadığı son 3 maçı kaybeden Everton, Cardiff galibiyetiyle puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti. Düşme hattından kurtulma çabaları veren Cardiff ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

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