Cardiff City - Everton maç sonucu: 0-3

Premier Lig'in 28. hafta mücadelesinde Cardiff City, Everton'u konuk etti.
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Merseyside ekibi, 41. ve 66. dakikalarda Gylfi Sigurdsson, 90. dakikada ise Dominic Calvert-Lewin'ın ayağından bulduğu gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
18 kişilik kadroda yer alan milli futbolcumuz Cenk Tosun, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Ligde oynadığı son 3 maçı kaybeden Everton, Cardiff galibiyetiyle puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti. Düşme hattından kurtulma çabaları veren Cardiff ise 25 puanla 17. sırada kaldı.