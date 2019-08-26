Çardak Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivan Tanju Gemici oldu

Çardak Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri, er meydanında düzenlenen gösteri ile başladı. Davullar eşliğinde belediye binası önünden hareket edilerek Güreş Ağası Seyhan Arslan karşılandı. Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilerek, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Ardından resmi açılış ve bayrak töreni için güreş sahasına geçildi. Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci, Orhan Gazi’nin oğlu Gazi Süleyman Paşa’nın 1354 yılında Rumeli’ye geçiş yeri olarak kullandığı Çardak beldesinde, ulu çınar ağacının altında yapılan güreşlerin bu sene 286’ncısını düzenlemenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Bin 500 metrekare dev Türk bayrağının gölgesinde 61 başpehlivan ve 700'e yakın sporcunun ter döktüğü sahada Tanju Gemici altın kemeri alarak şampiyonluğunu ilan etti.

Güreş ağası Seyhan Arslan katılan bütün pehlivanları tebrik ederek, geleneksel yağlı güreşlere desteklerinin devam edeceğini söyledi.