Capital Sports’tan 10 milyon TL

KAP açıklamasında, “2020-2021 sezonundan başlamak üzere maçta 35 dakika olmak üzere saha içi led pano reklamı, iki adet pozisyonda üç boyutlu halı reklamı ve maç öncesi, maç sonrası ve devre arasında olmak üzere toplam 25 dakika scoreboard reklam alanlarının satış hakkı verilmesi hususunda KDV dahil 1.062.000 GBP ücret (10 milyon 35 bin TL) karşılığında anlaşmaya varılmıştır. İlk yıl bitiminde beş yıl ve devam etmesi halinde beş yıl daha uzatma opsiyonu bulunmaktadır” denildi.