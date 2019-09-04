Cansu Özbay: Yüreğimizi ortaya koymamız gerekecek

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final maçları için geri sayım devam ediyor. Ankara Spor Salonu’nda akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Hollanda mücadelesi için çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncularından Cansu Özbay, turnuvaya dair görüşlerini aktardı.

İlk kez Avrupa Şampiyonası’nda forma giyen Cansu Özbay, “Uzun bir yaz sezonunu geride bırakıyoruz. Milletler Ligi’nde istediğimiz sonucu elde edemesek de iki yıl üst üste finallere katılmayı başardık. Daha iyi bir sonuç umsak da elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Daha sonra Olimpiyat Elemeleri oynadık. Gloria Cup’un ardından ise Avrupa Şampiyonası’nda mücadele ediyoruz. Bu ilk Avrupa Şampiyonası tecrübem. Bu ortamda bulunduğum için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Ankara’da müthiş bir taraftarımız var. Giovanni bana görev verdikçe takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olabiliyorumdur. Hollanda çok iyi isimlere sahip iyi bir takım. Bazı anlarda yüreğimiz ortaya koymamız gerekecek. Tabii ki antrenörümüzün verdiği taktikleri uygulamamız önemli. Çünkü voleybol anlamında da oyun kalitesi yüksek bir rakip. Umarım savaşarak kazanan taraf biz oluruz” diyerek duygularını dile getirdi.