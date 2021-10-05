Cansu Özbay: Sezona güzel başladık

Maçın en değerli oyuncusu seçilen Cansu Özbay ise önemli bir maçı başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Hem kupayı kazanma adına hem de durumumuzu görme bakımından önemli bir maçtı. Sezona güzel başladık. En değerli oyuncu ödülünden dolayı da mutluyum. Milli takımla güzel bir yaz geçirdik. Şimdi VakıfBank'a odaklandık. Yorgunluklar olabiliyor ama bu bizim için engel değil. Yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cansu, kulübün 35. yılında tüm kupaları almak istediklerini söyledi.

Oyunculardan Tuğba Şenoğlu zorlu bir maçı kazanarak kupayı aldıklarını kaydederek, "Eczacıbaşı iyi bir takım. İlk 2 set zorlandık. Son set biraz daha rahat geçti. Sonuçta 5 kupa hedefinden birine ulaştık, 4 kupa kaldı. Tüm kupaları almak için elimizden geleni yapacağız."