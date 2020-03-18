Cansel Çördük kimdir? Cansel Çördük kaç yaşında, nereli?

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programının fenomen yarışmacısı Cansel Çördük, programın sona ermesinin ardından ABD’de yaşamaya başlamıştı. 23 yaşındaki Cansel Çördük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüse yakalandığını açıkladı. Bu zamana kadar corona virüsü ile dalga geçtiğini söyleyen Çördük, "Çok ağır geçiriyorum ve çok zor nefes alıyorum" dedi. Genç yarışmacının sağlık durumunu merak edenler, Cansel Çördük kimdir, kaç yaşında gibi soruların yanıtını da araştırmaya başladı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Cansel Çördük şu ifadeleri kullandı;

'Bu corona virüs olayı bana bulaşmaz diye düşündüm'

“Birkaç gündür öksürük, nefes darlığı çektim ama çok ciddiye almadım çünkü hep bunlardan şikayet ediyordum. Zaten nefes darlığı vs hep vardı çocukluğumdan beri. Bu corona virüs olayı bana bulaşmaz diye düşünsem bile hep temiz, hijyenik kaldım yaşıma rağmen. Yakalandığımı birkaç dakika önce öğrendim karantinaya alındım. Yaşım 23 olmasına rağmen çok ağır geçiriyorum çok zor nefes alıyorum yaşımdan dolayı. Beni hasta olarak kabul ettiler yaşlıları etmiyorlar… Zaten çocukluğumdan beri olan nefes darlığımı çok ağır çekiyorum bana bakan hemşire kadın bir siyahi ve bir sürü insanın işten kaçıp eve kapandığını söyledi. Bu kadın para için burada değil… Ve evet böyle insanlar hala var. O yardım etmek istiyor. Açıkçası bu koronavirüs şeyiyle dalga geçiyordum, beni ele geçirene kadar. 2 hafta karantinada kalacağım. Asla evden çıkma! Ben atlatacağım ama 53 yaş ve üstü hayır.”

Cansel Çördük kimdir?

1995 yılında Antalya’da dünyaya gelen Cansel Çördük üniversite eğitimi için İstanbul’a yerleşti. İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimi alan Çördük Çılgın Dersane filminde rol aldı.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan kısmetse olur isimli yarışma programında da adını duyurmayı Başaran Cansel Çördük o dönem Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisini programın ardından tamamladı.

Modellik yapmaya devam eden ve sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine toplayan yarışmacı şimdilerde ABD’de hayatına devam ediyor.



