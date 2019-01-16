Ukrayna'da yaşayan FIFA Menajeri Alaaddin Güven Memiş, Konoplyanka'ın transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Alaadin Güven Memiş, "Konoplyanka, Ukrayna futbolunun son yıllarda yetiştirmiş olduğu en önemli oyuncular arasında. Konoplyanka, Dinipro'dan ayrıldıktan sonra adı sıklıkla Türk takımlarıyla da anıldı.

Konoplyanka'nın babası Olec Türkiye'yi çok seviyor. Olec, Fenerbahçe'yi çok beğeniyor ve Fenerbahçe sempatizanı. Fakat Olec, oğlunun üst seviyede futbol oynamasını istediğinden dolayı onun için takım fark etmiyor.

Konoplyanka'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe talip oldu. Konoplyanka, kesinlikle Schalke'den ayrılacak. Konoplyanka, Beşiktaş'la anlaştı. Siyah Beyazlı kulüple Schalke arasında görüşmeler devam ediyor" dedi.

Schalke 04 formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Ukraynalı forvet takımına gol katkısı veremedi.

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