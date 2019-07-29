(CANLI) Trabzonspor - Hellas Verona

Trabzonspor, Avsuturya kampının son maçına İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona karşısında çıkıyor.

Fırtına, bu maçın ardından Trabzon'a dönecek ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Saat 19.00'daki Trabzonspor - Hellas Verona mücadelesini fanatik.com.tr 'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor'un maç kadrosu:

Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Doğan, Novak, Murat Cem, Ahmet Canbaz, Ahmet Baha, Donis Avdijaj, Nemanja Andusic, Koray Kılınç

Yedekler:

Arda, Azat, Pereira, Hosseini, A. Eren, Kerem, Behlül, Cafer, A. Dursun, Nwakaeme, M. Akpınar, Ekuban

Hellas Verona 11'i:

Silvestri, Rrahmani, Vitale, Faraoni, Badu, Veloso, Zaccagni, Empereur, Dawidowicz, Tupta, Di Carmine