(CANLI) Trabzonspor - Hellas Verona
Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçına İtalyan temsilcisi Hellas Verona karşısında çıkıyor. Mücadele başladı. Trabzonspor - Hellas Verona mücadelesini fanatik.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trabzonspor, Avsuturya kampının son maçına İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona karşısında çıkıyor.
Fırtına, bu maçın ardından Trabzon'a dönecek ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
Saat 19.00'daki Trabzonspor - Hellas Verona mücadelesini fanatik.com.tr 'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trabzonspor'un maç kadrosu:
Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Doğan, Novak, Murat Cem, Ahmet Canbaz, Ahmet Baha, Donis Avdijaj, Nemanja Andusic, Koray Kılınç
Yedekler:
Arda, Azat, Pereira, Hosseini, A. Eren, Kerem, Behlül, Cafer, A. Dursun, Nwakaeme, M. Akpınar, Ekuban
Hellas Verona 11'i:
Silvestri, Rrahmani, Vitale, Faraoni, Badu, Veloso, Zaccagni, Empereur, Dawidowicz, Tupta, Di Carmine