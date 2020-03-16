Türkiye ve Dünya Corona Virüs belasıyla uğraşıyor. ABD, Avrupa ve Dünya'da bir çok ülkede neredeyse bütün organizasyonlar ileri tarihe ertelendi ya da askıya alındı. Corona Virüs'e yakalanan futbolcular ve sporcuların sayısı da giderek artıyor. Peki, Corona Virüs'e hangi sporcular yakalandı? Hangi turnuvalar ertelendi? Türkiye'de son durum nedir? Dünya Avrupa'da Corona Virüs ile ilgili neler yapılıyor. İşte Corona Virüs son dakika gelişmeleri! 16 Mart Pazartesi haberleri.

16 MART CUMARTESİ SON DAKİKA CORONA VİRÜS GELİŞMELERİ

00:13 | İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesi için öneride bulunacaklarını açıkladı.

00:57 | Meksika'daki futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden süresiz ertelendi.

02:00 | Valencia'nın 24 yaşındaki futbolcusu Jose Gaya koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı: "Asemptomatikim (semptom - belirti vermeyen) Evimde tek başıma ve güvendeyim."

03:56 | Brezilya Futbol Federasyonu, ülke genelindeki tüm ligleri durdurduğunu açıkladı.

03:58 | Meksika Futbol Federsyonu, Liga MX'in durdurulduğunu ve ikinci bir açıklamaya kadar futbol oynanmayacağını açıkladı.

04:00 | NBA G League durduruldu. Oyunculara ödeme yapılmaya devam edilecek.

09:31 | Trabzonspor, korona virüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.

09:49 | Roberto Mancini: EURO 2020 ile ilgili her türlü karara uyarım. Bugün önemli olan hastanedeki insanların sağlığını korumak.

11:02 | La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da bu 2019-2020 sezonunun önümüzdeki günlerde iptal olabileceğini açıkladı.

11:07 | Brezilya Eyalet Ligi'nde Gremio'lu futbolcular, seyircisiz oynanan Sao Luiz maçında Corona Virus'e dikkat çekmek için maça maskeyle çıktı.

12:09 | Fenerbahçe: COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde kişisel temizliğimize özen gösterip sosyal mesafemizi lütfen koruyalım. Zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede birbirimize destek olalım.

Corona Virüse yakalanan futbolcular

- Trabzonspor'un eski futbolcusu Hyun-jun Suk'un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

- Hannover 96 forması giyen Timo Hüber, futbol dünyasında corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.

- Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.

- Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.

- Everton, bir futbolcuda koronavirüs semptomları saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını açıkladı. Kulübün tesisleri kapatıldı.

- Chelsea: Calum Hodson-Odoi'nin gün içerisinde temas kurduğu tüm ilk takım futbolcuları, antrenörler, ve kulüp çalışanları kişisel olarak izole edilmiş ve teste tabi tutulmuştur. Kulüp tesisleri kapatılmıştır.

- Daniele Rugani; "Benim için endişelenen herkese haber vermek istiyorum, gayet iyiyim. Hastanelerde bu acil durumla mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Herkes kurallara uymalı, çünkü bu virüs hiçbir ayrım yapmıyor! Kendimiz ve sevdiklerimiz için bunu yapalım." dedi

- Manchester City'de Benjamin Mendy'nin aile üyelerinde corona virüsü tespit edildiği bu sebeple de Fransız futbolcunun karantinaya alındığı öğrenildi.

- Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs semptomlarına rastlandığını duyurdu.

- Gabbiadini, "Size iyi olduğumu söylemeyi önemsiyorum. Endişe etmeyin iyiyim. Kurallara uyun, evde kalın, her şey çözülecek." ifadelerini kullandı.

-Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Birkaç futbolcumuzda koronavirüs semptomları gözlendi. Bu oyuncularımızı şu anda takımdan uzak tutuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

-La Liga takımlarından Leganes'te kulübün CEO'su Angel Martín Ortega'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve takımın idmanları durduruldu

-Sampdoria, Gabbiadini'nin ardından 4 futbolcusunun daha corona virüsüne yakalndığını açıkladı.















