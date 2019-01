CANLI / Şenol Güneş konuşuyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş transfer ve kamp gündemini değerlendiriyor...

Şenol Güneş:

"Burak'ın içinde hiçbir kötülük yoktur"

Burak Yılmaz ben Trabzonspor'dayken ilk geldiğinde futbolu çok seven bir insan olduğuydu. Ait olduğu yere de saygı duyarak işini yapan bir oyuncu. O dönem zaten cebinden parar vererek gelmişti. Üzerine koyarak da devam etti sonra. Gittiği her yerde başarılı oldu. Bu yeteneğiyle dünya çapında olacak bir oyuncu. Bunun aksini söyleyen de yok zaten. Kısmen hatalarından dolayı eleştirilebilir. Buna saygı duyarım. Hepimiz hata yapıyoruz. Ama haksızca eleştiriliyor bazen. Ülkesi ve takımı için her şeyini veren bir karakter. Bu şekilde yıpratılmamalı ve o da yıpranmaması. Anlık parlayan bir çocuktur ama içinde hiçbir kötülük yoktur.

"Burak Beşiktaşlı olduğunu hep söylüyor"

Ben de şartlar oluşunca Bursa'ya gittim. Buraya geldim. Herkes her yere gidebilir. Oynamak istiyor ve oynamaya hazır. Ben onu zaten isterim. Herkesi isteyebilirsiniz. Messi'yi de isterim. Burak zaten Beşiktaşlı olduğunu söylüyor. Trabzon'da da söylerdi. Ben de Trabzonluyum. Orada doğdum, büyüdüm. Saklamıyorum ki.

"O pozisyon penaltı mı değil mi tartışılır!"

Aradığımız oyuncular içinde her şarta uyan oydu. Biz neyi tartışıyoruz anlamıyorum. Beşiktaş'ın bir döneminde bir maçta yere düşmüş. Penaltı mı değil mi zaten tartışılır...