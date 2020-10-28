CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 2. maç gününde dev maçlar oynanmaya devam ediyor. Gecenin en önemli maçı ise G Grubu'nda Juventus ve Barcelona arasında...

28 Ekim 2020, Çarşamba 23:12 Son Güncelleme:
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CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları devam ediyor. Krasnodar - Chelsea ve Başakşehir-PSG maçlarının ardından 6 maç daha oynanıyor. Gecenin en önemli mücadelesi ise İtalya'da Juventus ve Barcelona arasında... Bu maçların canlı anlatımları ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...

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14' Barcelona Dembele'nin golüyle Juventus deplasmanında 1-0 öne geçti.

14' Joaquin Correa'nın attığı golle Lazio, Club Brugge deplasmanında 1-0 önde...

21' Greenwood Manchester United'ı Leipzig karşısında 1-0 öne geçirdi.

28' Dinamo Kiev Viktor Tsygankov'un penaltı golüyle Ferencvaros deplasmanında 1-0 önde...

41' Carlos De Pena, Dinamo Kiev'i 2-0 öne geçiren golü attı.

42' Hans Vanaken penaltıdan attığı golle Brugge adına Lazio karşısında beraberliği sağladı.

55' Luuk de Jong Sevilla'yı Rennes karşısında 1-0 öne geçirdi. 

56' Morata'nın golüyle Juventus Barcelona karşısında beraberliği yakaladı. 

59' Tokmac Nguen Ferencvaros adına Dinamo Kiev karşısında farkı 1'e indirdi.

Gecenin maçları:

Sevilla - Rennes 

Borussia Dortmund - Zenit

Club Brugge- Lazio 

Ferencvaros - Dinamo Kiev 

Juventus - Barcelona 

Manchester United - Leipzig


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