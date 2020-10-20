Şampiyonlar Ligi'nde 2020/2021 sezonu bu akşam grup maçlarıyla resmen start alıyor. Fransa Ligi'nde sürpriz yapan Rennes Krasnodar'ı ağırlarken, geçen sezonun 8-2'lik Bayern faciasını hala unutamayan Barcelona da Ferencvaros'u konuk ediyor. Chelsea-Sevilla ve Lazio-Borussia Dortmund mücadelelerinin de skorları büyük merakla bekleniyor. Başakşehir'in grubunun diğer önemli maçında ise Paris Saint-Germain-Manchester United maçı var.

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Tüm bu maçların canlı anlatımları, anlık skor bilgileri ve önemli detayları burada...

6' Lazio, Borussia Dortmund karşısında Ciro Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti.

16' Leipzig Angelino'nun golüyle Başakşehir karşısında öne geçti.

20' Leipzig Angelino'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. Başakşehir savunmasında büyük hatalar.

23' Bruno Fernandes penaltıdan attığı golle Manchester United'ı PSG karşısında 1-0 öne geçirdi. Hakem Fernandes'in kaçırdığı ilk penaltıyı tekrar ettirdi. Portekizli oyuncu 2. penaltıyı gole çevirdi.

23' Luiz Felipe Lazio'yu Borussia Dortmund karşısında 2-0 öne geçirdi.

27' Messi penaltıdan Barcelona'yı Ferencvaros karşısında 1-0 öne geçirdi.

42' Ansu Fati Barcelona'yı 2-0 öne gerçirdi.

52'Coutinho Barcelona'yı Ferencvaros karşısında 3-0 öne geçirdi.

56' Sehrou Guirassy penaltıdan Rennes'i Krasnodar karşısında 1-0 öne geçirdi.

57' Anthony Martial kendi kalesine attı, PSG 1-1'lik beraberliği yakaladı.

59' Cristian Ramirez Krasnodar adına Rennes karşısında beraberliği getiren golü attı.

67' Lazio'da Vedat Muriç, Correa'nın yerine oyunda.

70' Ferencvaros Ihor Kharatin'in penaltıdan attığı golle Barcelona akrşısında farkı 1'e indirdi.

71' Erling Haaland Dortmund adına farkı 1'e indirdi.

76' Jean-Daniel Akpa-Akpro Lazio'yu Dortmund karşısında 3-1 öne geçirdi.

82'Pedrri Barcelona'yı Krasnodar karşısında 4-1 öne geçirdi.

87' Marcus Rashford Manchester United'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

89' Ousmane Dembele Barça'yı 5-1 öne geçiren golü attı.

MAÇLAR SONA ERDİ.

22'DE BAŞLAYAN MAÇLARDA SONUÇLAR:

Rennes 1-1 Krasnodar

Chelsea 0-0 Sevilla

Lazio 3-1 B. Dortmund

Barcelona 5-1 Ferencvaros

Leipzig 2-0 Başakşehir

PSG 1-2 Manchester United