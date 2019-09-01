CANLI | Red Bull Car Drift Dünya Finali başladı!

İstanbul'un ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 2019 yılının "En İyi Drift Pilotu"nun belli olacağı Red Bull Car Drift Dünya Finali büyük bir coşkuyla İBB Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşiyor.

Dünyanın en büyük drift turnuvası olan Red Bull Car PArk Drift Dünya Finali'ni Fanatik TV'den takip edebilirsiniz.