CANLI | PAOK - Beşiktaş maçı canlı yayın | PAOK - BJK canlı izle

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda... Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan'da PAOK ile karşılaşıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf Devler Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselecek. Selanik’te yapılan karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

**MAÇ BAŞLADI**





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PAOK - Beşiktaş ilk 11'ler:

PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michaildis, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin

PAOK - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Selanik Toumba Stadı'nda oynanan karşılaşma TSİ saat 21:00'de başladı ve İtalyan hakem Daniele Doveri tarafından yönetiliyor. Doveri’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştiriyor. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada. KANAL D'den naklen ve şifresiz yayınlanan kritik maçın canlı anlatımı, skor takibi haberimizde.

Burak Yılmaz'ın Lille'e, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye transfer olması, Elneny'nin de Arsenal'e geri dönmesiyle önemli ölçüde kan kaybeden Beşiktaş, şu ana kadar 4 transfer yaparak kadroyu genişletmeye çalıştı. Defansa Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u alan, orta sahaya da Kayserispor'dan Mensah'ı transfer eden siyah beyazlılar, gelecek vaat eden futbolcu olarak da Altınordu'dan Atakan'ı renklerine dahil etti. Ancak Atakan ile yapılan anlaşmanın henüz resmiyete dökülmemiş olmasından dolayı Beşiktaş UEFA listesine sadece 3 yeni transfer yazabildi.

Bu 3 futbolcunun yanı sıra, geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Cyle Larin, Hasic ve Oğuzhan da listeye dahil edildi.

3 eleme turu oynamak zorunda

Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda. Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devem edecek.

Beşiktaş, 4 kez doğrudan gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi için 1992-1993 tarihinden bu yana 7 kez de eleme maçları oynadı. Bu elemelerin 3 tanesinde turları geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, 4 eleme turunda başarısız olarak Devler ligine kalamadı. Beşiktaş, önceki elemelerde en fazla iki tur oynarken, değişen format gereği Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için tam 3 turu geçmek zorunda olacak.