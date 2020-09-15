(CANLI) Montpellier - Lyon

Fransa Ligue 1'de Montpellier, şampiyonluğun önemli adaylarından Lyon'u ağırlıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 3. maçlarının oynandığı haftada, ligin eski şampiyonlarından Montpellier, Lyon'u ağırlıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük işler başaran Lyon, yarı finalde Bayern Münih'e elenmişti. Bu sezonda aynı başarıyı tekrarlamak ve ligdeki PSG ambargosuna son vermek isteyen Lyon, Montpellier karşısında da galip gelmek istiyor.

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