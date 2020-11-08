CANLI | Kayserispor - Hatayspor

Süper Lig'de 8. hafta maçında Kayserispor ile Hatayspor 3 puan mücadelesi verecek. Akdeniz ekibi, mücadeleden 3 puanla ayrılıp, yeniden tırmanışa geçmeyi planlıyor. Kayserispor ise rakibini eli boş göndermek istiyor. Kayserispor'da bu karşılaşma öncesi teknik direktör Bayram Bektay ile yollar ayrılmıştı.

MAÇ BAŞLADI

Kayserispor - Hatayspor 11'ler...

Kayserispor: Lung, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Kvrzic, Hasan Hüseyin, Campanharo, Fernandes, Henrique, Alibec

Hatayspor: Mohamedi, Popov, Billong, Santos, Mesut, Adama Traore, Sackey, Rayane, Akintole, Selim, Diouf

Kayserispor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saa kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 16:00'da başlayan mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



