CANLI | Kayserispor - Hatayspor
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kayserispor ile Hatayspor Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bayram Bektaş ile yollarını ayıran ve son haftalarda kötü sonuçlar alan Kayserispor, Hatayspor'u yenerek çıkış yakalamak istiyor. Hatayspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Mücadele başladı...
Süper Lig'de 8. hafta maçında Kayserispor ile Hatayspor 3 puan mücadelesi verecek. Akdeniz ekibi, mücadeleden 3 puanla ayrılıp, yeniden tırmanışa geçmeyi planlıyor. Kayserispor ise rakibini eli boş göndermek istiyor. Kayserispor'da bu karşılaşma öncesi teknik direktör Bayram Bektay ile yollar ayrılmıştı.
MAÇ BAŞLADI
KAYSERİSPOR - HATAYSPOR CANLI!
Kayserispor - Hatayspor 11'ler...
Kayserispor: Lung, Aziz Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Lopes, Kvrzic, Hasan Hüseyin, Campanharo, Fernandes, Henrique, Alibec
Hatayspor: Mohamedi, Popov, Billong, Santos, Mesut, Adama Traore, Sackey, Rayane, Akintole, Selim, Diouf
Kayserispor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saa kaçta?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 16:00'da başlayan mücadele beIN SPORTS'tan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...