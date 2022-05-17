Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, Şırnak’ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cudi'den açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarını canlı aktarıyoruz