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CANLI | Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Uluslararası Cudi Cup'ta açıklamalarda bulunuyor

Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, Şırnak’ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cudi'den açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarını canlı aktarıyoruz

17 Mayıs 2022, Salı 14:22 Son Güncelleme:
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CANLI | Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Uluslararası Cudi Cup'ta açıklamalarda bulunuyor

Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, Şırnak’ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cudi'den açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarını canlı aktarıyoruz

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