CANLI | Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Uluslararası Cudi Cup'ta açıklamalarda bulunuyor
Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, Şırnak’ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cudi'den açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarını canlı aktarıyoruz
Uluslararası Cudi Cup 14 yaş ve altı sporcuların yarıştığı Tennis Europe Turnuvası, Şırnak’ta 9 ülkeden 81 sporcunun katılımı ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cudi'den açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarını canlı aktarıyoruz