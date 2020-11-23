CANLI | Galatasaray - Kayserispor

Süper Lig 2020-2021 sezonu 9. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:30'da başlayan mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetiyor. Ev sahibi Galatasaray 8 hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik sonucu elde ettiği 16 puanla Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Galatasaray 8 hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik sonucu elde ettiği 16 puanla Süper Lig'de 15. sırada yer alıyor.

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Maç başladı.

4' Feghouli'nin şutunu kaleci Lung çıkardı

6' Ceza sahası içinde topu alan Campanharo hemen şutunu çekti top az farkla auta gitti

11' yygun durumda Feghouli şutunu çekti top kaleci Lung'ta kaldı.

İki takımın ilk 11'leri:

Galatasaray: Fatih Öztürk, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Galatasaray'ın yedekleri: Kerem Yusuf, Şener, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Luyindama, Ömer B., Emre Taşdemir, Emin Bayram, Sekidika, Ali Yavuz Kol

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec