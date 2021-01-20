CANLI | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşuyor

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp kanalı GS TV'den gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Konuşmaları canlı bir şekilde aktarıyoruz.





İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Gece yarısı mesajlar gelince, 'Lütfen Başkanım Twitter'a bak' dediler. Ben de girdim, hemen gündeme baktım. Taraftarlar hashtag açmış. Müthiş duygulandım... Taraftarımızın, Galatasaray'a maddi destek olmaya çalıştığını gördüm. Biz çok ciddi denetime tabiyiz. 290 milyon zarar, 6 aylık. Bunu 12 aya böldüğünüzde ortaya çıkacak zarar belli."

"Gelirlerimiz son 6 ayda yüzde 60 azaldı. Bunun üstüne, pandemiden ötürü herkeste bir çekinme başladı ve destek azaldı. Gelirlerimizdeki düşmenin yanında, kur farkı nedeniyle giderlerimiz de yüzde 60 arttı."

"Taraftarın buna sahip çıkması beni çok duygulandırdı. İnsana bir his gerek. Bu konuşmadan sonra IBAN numaralarımız yayınlanacak."

Mustafa Cengiz konuşma yaptığı sırada Galatasaray'ın sosyal medya hesabından "#AslanGibiSponsor" yazısı paylaşıldı.









"Taraftarımıza teşekkür ederim, 'Aslan gibi sponsor' hastaghi güzeldi. EURO-TL hesap numaraları açıklanacak. Bağış için açıklayacağız. Socios var. SMS de açıklayacağız. 5 TL değil, en az 100 TL olacak. 5 TL verenler dua etsin, onların duası da bizi kaldırır"









500 bin TL destek

Galatasaray Spor Kulübü’ne bağış yaparak destek olmak isteyen taraftarlar için hesap numaraları paylaşıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, örnek olması için Galatasaray'a 500 bin TL destekte bulunduğunu açıkladı.



