(CANLI) Fenerbahçe - Trabzonspor

Süper Lig 2020-2021 sezonu altıncı hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fenerbahçe 5 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 11 puanla Süper Lig'de 2. sırada yer alıyor. Konuk Trabzonspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 5 puanla bu maç öncesinde Süper Lig'de 17. sırada yer alıyor. İki takımın aralarında yaptıkları son 20 müsabakanın 4'ünü Trabzonspor , 7'sini Fenerbahçe kazanırken, 9 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de maç kaybetmedi.

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Maç başladı.

2' Maça Fenerbahçe hızlı başladı. Caner'in sol kanattan ortasında Enner Valencia ceza sahası içinde hava topunu kazandı, top yere inmeden vurmak istedi ancak başarılı olamadı.

8' Yine sol kanattan Caner'in ortasında önce Samatta vuramadı, Valencia da önüne düşen topta kötü vurdu ve kale dibinden müthiş bir gol kaçırdı. Fenerbahçe baskısını artırıyor.

15' Fenerbahçe maçın ilk 15 dakikalık bölümünde oyunu rakip alana yıkmış durumda. Trabzonspor'un bu dakikaya kadar henüz şutu yok.

17' Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

23' Afobe Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Hava topunda Lemos ve Sosa çarpışınca top Afobe'nin önünde kaldı. Afobe topla birlikte sol çaprazdan ceza alanına girdi ve şutunu gönderip golü attı.

44' Abdülkadir Ömür, ceza alanına girerken Gustavo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Trabzonspor penaltı bekledi. Cüneyt Çakır, frikik kararı verdi. Gustavo da sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Fenerbahçe'de ikinci yarı için Sosa çıktı, Cisse oyuna dahil oldu.

51' Fenerbahçe, köşe vuruşundan golü buldu. Gol: Tisserand... Sağ kanattan kullanılan kornerde Tisserand kafayı vurdu, ön direkteki Serkan'a çarpan top ağlara gitti.

55' Fnerbahçe 2. golü buldu. Pelkas'la başlayan atakta Gustavo sağ çaprazdan ceza alanına giren Valencia'yı gördü, Ekuadorlu oyuncunun yerden vuruşunda top ağlara gitti. Skor şimdi 2-1...

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe