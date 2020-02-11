(CANLI) Fenerbahçe - Kırklarelispor

Ev sahibi Fenerbahçe çeyrek finale Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor’u eleyerek geldi. Konuk ekip GMG Kırklarelispor ise 1954 Kelkit Belediyespor,Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i eleyerek çeyrek finale gelmeye hak kazandı.

İlk maçı Fenerbahçe deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’de az forma şansı bulan oyuncularını sahaya sürüyor.

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