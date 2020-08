(CANLI) Fenerbahçe - Antalyaspor

Lig öncesi ilk heyecan The Land Of Legends Cup’ta yaşanıyor. Match PR'ın organize ettiği The Land Of Legends Cup, Beşiktaş , Fenerbahçe , Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor’un katılımıyla 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenleniyor.. Turnuvanın açılış maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Yaptığı 11 transferle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, ilk ciddi sınavından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Nuri Şahin, Orgill, Serdar Gürler gibi transferler yapan ve yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Antalyaspor ise güçlü rakibine çelme takmayı hedefliyor.

Maç başladı.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi ancak oyun anlamında Fenerbahçe'nin net bir üstünlüğü bulunuyor.

29' Mame Thiam'ın golüyle Fenerbahçe Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Senegalli oyuncu soldan Gustavo'nun ortasında ceza alanında sol ayağıyla iyi vurdu ve Boffin'i avladı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:

Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ:

Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel