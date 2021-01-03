CANLI | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

Ligde pazar seansının ilk maçında orta sıralarda yer alan Çaykur Rizespor, ateş hattından uzaklaşma mücadelesi veren Gençlerbirliği karşısında. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyordu. Karadeniz temsilcisinde Emir Dilaver, Fernando Boldrin, Melnjak, Remy, Abdullah Durak ve Yasin Pehlivan yok. Başkent ekibinde ise Diego, Johansson, Soner Dikmen, Salih Dursun, Polomat, Stancu ve Halil Pehlivan takımını yalnız bırakacak isimler arasında.

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği 11'ler...

Ç.Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Furman, Sefa, Sio

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI İDDAA ORANLARI!

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 15 puanla 17. sırada girdi.

Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı 14 karşılaşmada sahadan 5 galibiyet 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Karadeniz ekibi 19 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ligde son 5 maçında 10 puan toplayan teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Rize deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, geçen hafta iki kez geriye düştüğü maçta konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenmeyi başarmıştı. Başkent ekibinin ligde 15 puanı bulunuyor.