(CANLI) Bursaspor - Adana Demirspor
Süper Lig'e çıkma yarışında TFF 1. Lig Yarı Final ilk maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Adana Demirspor'u ağırlıyor. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarı başladı. Bursaspor - Adana Demirspor mücadelesinin önemli detayları ve maçın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...
Bursaspor - Adana Demirspor mücadelesinin hakemi Mete Kalkavan... Bursaspor - Adana Demirspor mücadelesinin önemli detayları ve maçın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...
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Maç başladı.
10' Özer Hurmacı ile Bursaspor takımı köşe vuruşu kullandı. Savunma topu uzaklaştırdı.
20' Burak Altıparmak'ın uzaklardan şutunda top az farkla yandan auta gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı başladı.
48' Serdar Özkan'ın sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte bomboş olan Mamadou Diarra topu müsait pozisyonda auta attı.
İki takımın maç kadroları şu şekilde:
Bursaspor:
Çağlar Şahin Akbaba - Kerem Can Akyüz - Mamadou Diarra - Anıl Karaer - Burak Altıparmak - Abdullahi Shehu - Burak Kapacak - Tayfur Bingöl - Özer Hurmacı - Abdou Razak Traore - Evgen Seleznyov
Yedekler:
Emrullah Şalk - Cüneyt Köz - Ramazan Keskin - Onur Atasayar - Sedat Dursun - Recep Aydın - Selçuk Şahin - Serdar Özkan - Ali Akman - Kubilay Kanatsızkuş
Adana Demirspor:
Kurtuluş Yurt - Mehmet Uslu - Milan Mitrovic - Tarık Çamdal - Joher Rassoul - Berk Yıldız - Tevfik Altındağ - Erkan Zengin - Hasan Kılıç - Mehmet Akyüz - Pa Dibba
Yedekler:
Vedat Karakuş - Tayyib Talha Sanuç - Adil Demirbağ - Sinan Kurt - Jakub Kosecki - Aias Aosman - Hamidou Traore - Volkan Şen