CANLI BLOG / 8 Nisan Corona virüs son dakika haberleri
Corona virüs tehdidinde son durum... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
8 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...
09.30 | Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da, Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 122 artarak 686'ya yükseldi.
09.20 | İsrail'de yeni Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e, vaka sayısı ise 9 bin 404'e yükseldi.
09.15 | Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı, Corona virüs tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi
09.00 | Amerikalı besteci John Prine, Corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
08.30 | New York eyaleti, 3,521 yeni Corona virüs vakası daha bildirerek eyalet toplamını 142,384'e yükseltti.
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Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 300 bine ulaşırken, can kaybı da 81 bini geçti.
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte vefat sayısı 76 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'da son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.