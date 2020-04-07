CANLI BLOG / 7 Nisan Corona virüs son dakika haberleri

7 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

09.40 | Kolombiya Hükümeti, ülke genelindeki karantina ve Corona virüs tedbirlerinin 27 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

09.30 | Fas hükümeti Corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde tüm açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getirdi.

09.20 | Çin'de bugün ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.

Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybı sayısı 75 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı.

İspanya'da ise Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 169'a çıkarken, vaka sayısı 135 bin 32'ye yükseldi.

Dünya genelinde en fazla vaka sayısının tespit edildiği ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 467'ye yükselirken, vaka sayısı 356 bin 7'ye ulaştı.

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.



