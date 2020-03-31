CANLI BLOG | 31 Mart Corona virüs son dakika haberleri...

31 MART CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

09.15 | Finlandiya, koronavirüs karantinasının 13 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

09.00 | Brezilya, 101 yeni vaka ve 2 yeni ölüm bildirerek toplamda 4,661 vaka ve 165 ölümü doğruladı.

08.50 | ABD, ilaç firması Johnson & Johnson ile 450 milyon dolarlık bir Corona virüs aşı sözleşmesi imzaladı.

08.40 | New York Polis Departmanı'nda enfekte olan polis sayısı 930'a yükseldi. Departmanın %14'ünün enfekte olduğu açıklandı.

08.30 | Japonya, yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişini yasakladı.







