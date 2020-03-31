CANLI BLOG | 31 Mart Corona virüs son dakika haberleri...
Corona virüs tehdidinde son durum... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
31 MART CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...
09.15 | Finlandiya, koronavirüs karantinasının 13 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
09.00 | Brezilya, 101 yeni vaka ve 2 yeni ölüm bildirerek toplamda 4,661 vaka ve 165 ölümü doğruladı.
08.50 | ABD, ilaç firması Johnson & Johnson ile 450 milyon dolarlık bir Corona virüs aşı sözleşmesi imzaladı.
08.40 | New York Polis Departmanı'nda enfekte olan polis sayısı 930'a yükseldi. Departmanın %14'ünün enfekte olduğu açıklandı.
08.30 | Japonya, yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişini yasakladı.